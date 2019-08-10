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20:08 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Автомобилиста» объяснил отсутствие Доуса в матче с «Барысом»

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал матч Кубка Президента Казахстана с «Барысом» (2:3). Его слова приводит официальный сайт КХЛ.

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— Мне кажется, игра получилась равной, обоюдоострой, много удалений, много страсти было на льду. Боевой матч интригу держали до последних минут. Сыграли без легионеров? У нас их нет, у нас есть только хоккеисты «Автомобилиста», мы себя позиционируем только так.

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— В заявке не оказалось Найджела Доуса, хотя местная публика наверняка его ждала сегодня, почему?
— Завтра будет, приглашаю всех. Ребята, проверенные еще в прошлом сезоне, — одни из лидеров команды, и мы сделали им микроцикл, похожий на темп, в котором играем в регулярном чемпионате, то есть выпускаем их через день. Новички Мэйсек, Плэтт, Холланд сыграют три матча с однодневной паузой, а Доус, Секстон, Бодров и ребята постарше — по два матча. Но у нас впереди еще один турнир, плюс контрольный матч с «Салаватом Юлаевым», все еще наиграются.

В «Автомобилист» Доус перешел в мае 2018 года. Предыдущие семь лет форвард отыграл за «Барыс», в составе которого провел 415 матчей в КХЛ и набрал 376 (217+59) очков.

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