Тренер «Автомобилиста» объяснил отсутствие Доуса в матче с «Барысом»

— Мне кажется, игра получилась равной, обоюдоострой, много удалений, много страсти было на льду. Боевой матч интригу держали до последних минут. Сыграли без легионеров? У нас их нет, у нас есть только хоккеисты «Автомобилиста», мы себя позиционируем только так.

— В заявке не оказалось Найджела Доуса, хотя местная публика наверняка его ждала сегодня, почему?

— Завтра будет, приглашаю всех. Ребята, проверенные еще в прошлом сезоне, — одни из лидеров команды, и мы сделали им микроцикл, похожий на темп, в котором играем в регулярном чемпионате, то есть выпускаем их через день. Новички Мэйсек, Плэтт, Холланд сыграют три матча с однодневной паузой, а Доус, Секстон, Бодров и ребята постарше — по два матча. Но у нас впереди еще один турнир, плюс контрольный матч с «Салаватом Юлаевым», все еще наиграются.