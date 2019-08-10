Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» со счетом 2:6 на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» со счетом 2:6 на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Третий матч соревнований для белоруской команды получился напряженным и с большим количеством удалений. Подопечные Крэйга Вудкрофта (главный тренер «зубров» продолжает менять звенья команды перед стартом сезона), уступали после первого периода — 0:2. В одной из голевых атак «автозаводцев» принял участи бывший нападающий минчан Куинтон Хауден.
После перерыва Илья Литвинов сократил отставание в счете — 1:2, а на 44-й минуте игры в третьем периоде Андрей Костицын сумел забросить вторую шайбу — 2:2. Однако перехватить инициативу динамовцам не удалось. До финальной сирены хоккеисты «Торпедо» поразили ворота еще четырежды. Авторами голов у победителей стали Михаил Варнаков, Дамир Жафяров, Антон Шенфельд и Джордан Шредер — 6:2.
По регламенту турнира состоялись также послематчевые буллиты, в которых были сильнее нижегородцы — 2:0.
Положение команд: «Динамо» (Москва) — 6 очков (3 матча), «Торпедо» — 2 (3), «Динамо-Минск» — 2 (3), «Хумо» — 2 (3).
В финале Кубка губернатора Нижегородской области 11 августа сыграют хоккеисты московского «Динамо» и «Торпедо», а в матче за 3-е место встретятся «Динамо-Минск» и ташкентский «Хумо».