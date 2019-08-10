Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
23Рецепт побед Валерия Газзаева
20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» со счетом 2:6 на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Третий матч соревнований для белоруской команды получился напряженным и с большим количеством удалений. Подопечные Крэйга Вудкрофта (главный тренер «зубров» продолжает менять звенья команды перед стартом сезона), уступали после первого периода — 0:2. В одной из голевых атак «автозаводцев» принял участи бывший нападающий минчан Куинтон Хауден.

После перерыва Илья Литвинов сократил отставание в счете — 1:2, а на 44-й минуте игры в третьем периоде Андрей Костицын сумел забросить вторую шайбу — 2:2. Однако перехватить инициативу динамовцам не удалось. До финальной сирены хоккеисты «Торпедо» поразили ворота еще четырежды. Авторами голов у победителей стали Михаил Варнаков, Дамир Жафяров, Антон Шенфельд и Джордан Шредер — 6:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

По регламенту турнира состоялись также послематчевые буллиты, в которых были сильнее нижегородцы — 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Положение команд: «Динамо» (Москва) — 6 очков (3 матча), «Торпедо» — 2 (3), «Динамо-Минск» — 2 (3), «Хумо» — 2 (3).

В финале Кубка губернатора Нижегородской области 11 августа сыграют хоккеисты московского «Динамо» и «Торпедо», а в матче за 3-е место встретятся «Динамо-Минск» и ташкентский «Хумо».

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на август 2019 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
У Дзюбы гол плюс пас. «Зенит» победил «Динамо»
Россия выиграла у Канады в финале Кубка Глинки/Гретцки
Сборная колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ
«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но победил «Рубин»
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Российские волейболисты победили кубинцев в матче отбора ОИ
Дубль Фамейе принес «Оренбургу» ничью в матче с «Тамбовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь