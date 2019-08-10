Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде

Третий матч соревнований для белоруской команды получился напряженным и с большим количеством удалений. Подопечные Крэйга Вудкрофта (главный тренер «зубров» продолжает менять звенья команды перед стартом сезона), уступали после первого периода — 0:2. В одной из голевых атак «автозаводцев» принял участи бывший нападающий минчан Куинтон Хауден.

После перерыва Илья Литвинов сократил отставание в счете — 1:2, а на 44-й минуте игры в третьем периоде Андрей Костицын сумел забросить вторую шайбу — 2:2. Однако перехватить инициативу динамовцам не удалось. До финальной сирены хоккеисты «Торпедо» поразили ворота еще четырежды. Авторами голов у победителей стали Михаил Варнаков, Дамир Жафяров, Антон Шенфельд и Джордан Шредер — 6:2.

По регламенту турнира состоялись также послематчевые буллиты, в которых были сильнее нижегородцы — 2:0.

Положение команд: «Динамо» (Москва) — 6 очков (3 матча), «Торпедо» — 2 (3), «Динамо-Минск» — 2 (3), «Хумо» — 2 (3).