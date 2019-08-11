«Металлург» обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» нанесли поражение сборной Кубка губернатора Челябинской области в матче предсезонного турнира в Челябинске.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» нанесли поражение сборной Кубка губернатора Челябинской области в матче предсезонного турнира в Челябинске.
Воскресная игра завершилась победой «Металлурга» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе «Магнитки» шайбы забросили Эрик Оделл (24-я минута), Дмитрий Буйницкий (51) и Максим Матушкин (60). У сборной турнира отличился Александр Шепелев (43).
«Металлург» одержал две победы в двух матчах, сборная Кубка губернатора Челябинской области потерпела второе поражение на турнире.
В следующем матче «Металлург» встретится 13 августа с челябинским «Трактором». Сборная турнира в этот же день сыграет с череповецкой «Северсталью».