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15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» нанесли поражение сборной Кубка губернатора Челябинской области в матче предсезонного турнира в Челябинске.

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Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная игра завершилась победой «Металлурга» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе «Магнитки» шайбы забросили Эрик Оделл (24-я минута), Дмитрий Буйницкий (51) и Максим Матушкин (60). У сборной турнира отличился Александр Шепелев (43).

«Металлург» одержал две победы в двух матчах, сборная Кубка губернатора Челябинской области потерпела второе поражение на турнире.

В следующем матче «Металлург» встретится 13 августа с челябинским «Трактором». Сборная турнира в этот же день сыграет с череповецкой «Северсталью».

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