«Металлург» обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области

Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная игра завершилась победой «Металлурга» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе «Магнитки» шайбы забросили Эрик Оделл (24-я минута), Дмитрий Буйницкий (51) и Максим Матушкин (60). У сборной турнира отличился Александр Шепелев (43).

«Металлург» одержал две победы в двух матчах, сборная Кубка губернатора Челябинской области потерпела второе поражение на турнире.