Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
16:49 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» с крупным счетом проиграли ташкентскому «Хумо» на турнире в Нижнем Новгороде и заняли последнее место

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли ташкентскому «Хумо» со счетом 1:5 в поединке за 3-е место на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

На групповой стадии турнира «зубры» были сильнее соперников из столицы Узбекистана — 6:3. В прошедшем матче минчане выставили экспериментальный состав. Не оказалось в заявке на игру Франсиса Паре, Андрея Костицына, братьев Малявко и Вячеслава Грецкого.

Хоккеистам «Хумо» удалось на старте захватить инициативу. В первом периоде голами отличись Алексей Пепеляев и Иван Яценко, во вторые двадцать минут голевой дубль Евгения Григоренко и точный бросок Павла Здунова позволил клубу из Ташкента нарастить свое преимущество до пяти шайб — 5:0.

В заключительном периоде усилиями Александра Павловича динамовцам удалось отыграть одну шайбу. Вскоре Иван Дроздов получил шанс на буллит, но не смог реализовать штрафной бросок.

В финальном матче турнира в борьбе за Кубок губернатора в Нижнем Новгороде сыграют хоккеисты местного «Торпедо» и московского «Динамо».

После возвращения из России минское «Динамо» в ходе подготовки к сезону 17 и 18 августа сыграет в решающей стадии Кубка Беларуси в Орше.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на август 2019 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
Новый «Рубин»: Шаронов строит команду с хорошей атмосферой
17-летний русский вратарь может стать мировой звездой
«Арсенал» отмазывается за «Нефтчи». У Тулы вторая победа подряд
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче 5-го тура чемпионата России
Источник: «Барселона» опережает «Реал» в борьбе за Неймара
ЦСКА играет с «Сочи» в матче РПЛ (трансляция)
ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь