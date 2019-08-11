Хоккеисты «Динамо-Минск» с крупным счетом проиграли ташкентскому «Хумо» на турнире в Нижнем Новгороде и заняли последнее место

На групповой стадии турнира «зубры» были сильнее соперников из столицы Узбекистана — 6:3. В прошедшем матче минчане выставили экспериментальный состав. Не оказалось в заявке на игру Франсиса Паре, Андрея Костицына, братьев Малявко и Вячеслава Грецкого.

Хоккеистам «Хумо» удалось на старте захватить инициативу. В первом периоде голами отличись Алексей Пепеляев и Иван Яценко, во вторые двадцать минут голевой дубль Евгения Григоренко и точный бросок Павла Здунова позволил клубу из Ташкента нарастить свое преимущество до пяти шайб — 5:0.

В заключительном периоде усилиями Александра Павловича динамовцам удалось отыграть одну шайбу. Вскоре Иван Дроздов получил шанс на буллит, но не смог реализовать штрафной бросок.

В финальном матче турнира в борьбе за Кубок губернатора в Нижнем Новгороде сыграют хоккеисты местного «Торпедо» и московского «Динамо».