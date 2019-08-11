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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил «Салават Юлаев» в последнем матче Кубка Президента РК

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Салават Юлаев» в заключительном матче Кубка Президента РК в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 11 августа, и завершилась со счетом 2:1 по итогам серии буллитов. Исход этого матча не имел турнирного значения — «Барыс» досрочно выиграл турнир.

В основное время соперники обменялись шайбами в равных составах. У «Барыса» на 13-й минуте отличился нападающий Никита Михайлис, которому ассистировали форвард Антон Сагадеев и канадский защитник Джесси Блэкер, а у «СЮ» на 23-й забил Максим Майоров.

В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов точнее с минимальным перевесом оказался «Барыс».

Ранее «Барыс» победил «Автомобилист» (3:2), «Нефтехимик» (5:3) и «Ак Барс» (6:1). Казахстанский клуб стал победителем турнира. Второе место занял «Автомобилист», третье — «Ак Барс», четвертое — «СЮ», а пятое — «Нефтехимик».

Отметим, что Кубок Президента проводился в десятый раз. Пять раз его выигрывал «Барыс» (2010, 2011, 2013, 2015 и 2019), а по разу — СКА, «Авангард», новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик» и «Амур».

Добавим, что 14 августа «Барыс» начнет сбор в Швейцарии, где проведет товарищеские матчи и сыграет на предсезонном турнире. В Нур-Султан команда вернется 25 августа, а новый сезон в КХЛ для подопечных Андрея Скабелки стартует с двух домашних игр в сентябре.

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