«Трактор» одолел «Северсталь» на Кубке губернатора Челябинской области

Череповецкая команда сумела восстановить паритет во втором игровом отрезке благодаря Дмитрию Марковину, отличившемуся в численном большинстве. В третеьм периоде челябинская команда снова вышла вперёд — цели достиг бросок Александра Подкорытова.

«Трактор» одержал вторую победу на домашнем турнире, а «Северсталь» потерпела второе поражение подряд. 13 августа челябинский клуб сыграет с «Металлургом», а череповецкая команда в этот же день встретится со сборной Кубка губернатора.