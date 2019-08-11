«Этими моментами я доволен». Скабелка — о победе в Кубке Президента, новичках, Волке, Старченко и Жайлауове

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с «Салаватом Юлаевым» подвел итоги Кубка Президента, передает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб досрочно выиграл турнир: в другом матче турнира казанский «Ак Барс» в серии послематчевых бросков уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга — этот результат лишил обе команды шансов обойти казахстанцев.

— Я скажу так, мы, конечно, хотим выиграть в каждом матче. Но на данном этапе мы хотим дать возможность ребятам, которые прошли сбор с командой, чтобы все в равной степени получили игровое время. Поэтому какими-то моментами мы довольны, а что-то не получилось, — поделился Скабелка.

— Как вам новички?

— Я уже говорил про ребят, что они осваиваются в команде. Сложно после серьезной работы, которую мы проделали на базе и здесь, показывать очень качественный, запредельный хоккей в это время. Все работают, вливаются в коллективе. Этими моментами мы довольны.

— Какие дальнейшие планы у команды?

— Послезавтра мы улетаем на турнир в Швейцарию, на четыре игры.

— Там будет труднее, чем на Кубке Президента в Нур-Султане?

— Да, он вообще легкий будет (смеется). Ну, это игра, хоккей, там другие соперники, другой стиль игры. Нам это интересно, и мы приняли приглашение поучаствовать в турнире с сильными командами из Швейцарии.

— Возвращение Кертиса Волка и Романа Старченко. Когда?

— Ничего я вам не отвечу. Роман — возможно, к началу чемпионата. Кертис вряд ли с первых игр начнет — восстанавливается. Роман много времени проводит в индивидуальной работе, а ему нужно работать с командой. В Швейцарии у нас игры, поэтому, мы его оставляем с «Номадом», чтобы он участвовал в игровых упражнениях в пятерках.

— Талгат Жайлауов отметился хет-триком за «Номад».

— Молодец.

— Насколько он близок к возвращению в основной состав?

— Пока рано об этом говорить.