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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Российский эксперт признал «Барыс» новым фаворитом «Востока» в КХЛ

Российский эксперт Алексей Шевченко в своем обзоре для «Спорт-Экспресса» прокомментировал победу «Барыса» на домашнем Кубке Президента Казахстана по хоккею.

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Источник: РИА "Новости"

Столичный клуб досрочно выиграл турнир, одержав четыре победы в четырех матчах.

«На “Востоке” — новый фаворит. И это не “Ак Барс”, “Авангард” или “Магнитка”», — отметил журналист в заголовке своей статьи.

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«“Барыс” выиграл домашний турнир в Казахстане, но гораздо важней, что мы увидели очень сильную команду, способную на решение серьезных задач. Во время трансляции матча эксперт Леонид Вайсфельд вспомнил, что прошлое межсезонье было командой провалено, а потом “Барыс” сыграл здорово. И, мол, не получится ли сейчас наоборот. Не получится. Совсем ничего похожего. Тогда Андрей Скабелка пришел фактически на руины, создавал команду с нуля, а новое руководство должно было показать, что оно нормальное, и не будет резать баранов во время тренировок. За прошедший год и главный тренер почувствовал уверенность в своих силах, а менеджеры вообще весь сезон вели себя идеально, так что летом не надо было разрушать команду, а просто сделать косметический ремонт. И он получается. Состав у команды из столицы страны шикарный. Вратарь Паскуале сразу показал, что он приехал сюда работать, и уже приятно удивил своей игрой в неудобное время, ведь раньше он в августе на лед не выходил. Прибыли серьезные легионеры, а рядом с ними выросли хоккеисты. Тот же Шевченко всегда считался игроком четвертого звена, но сейчас его используют иначе, и он очень старается. Радует Никита Михайлис, но больше всего удивляет, как грамотно выступают парни из третьего-четвертого звеньев, которые должны уступать по уровню соперникам из КХЛ. Однако Скабелке удается им объяснить, что делать правильно, а что лучше не придумывать. Не забывайте, что “Барыс” получил свой фарм-клуб в ВХЛ, а это лучше, чем выступать в чемпионате своей страны. На “Востоке” стало одним сильным клубом больше», — заключил Шевченко.

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