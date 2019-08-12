Российский эксперт признал «Барыс» новым фаворитом «Востока» в КХЛ
Российский эксперт Алексей Шевченко в своем обзоре для «Спорт-Экспресса» прокомментировал победу «Барыса» на домашнем Кубке Президента Казахстана по хоккею.
Российский эксперт Алексей Шевченко в своем обзоре для «Спорт-Экспресса» прокомментировал победу «Барыса» на домашнем Кубке Президента Казахстана по хоккею.
Столичный клуб досрочно выиграл турнир, одержав четыре победы в четырех матчах.
«На “Востоке” — новый фаворит. И это не “Ак Барс”, “Авангард” или “Магнитка”», — отметил журналист в заголовке своей статьи.
«“Барыс” выиграл домашний турнир в Казахстане, но гораздо важней, что мы увидели очень сильную команду, способную на решение серьезных задач. Во время трансляции матча эксперт Леонид Вайсфельд вспомнил, что прошлое межсезонье было командой провалено, а потом “Барыс” сыграл здорово. И, мол, не получится ли сейчас наоборот. Не получится. Совсем ничего похожего. Тогда Андрей Скабелка пришел фактически на руины, создавал команду с нуля, а новое руководство должно было показать, что оно нормальное, и не будет резать баранов во время тренировок. За прошедший год и главный тренер почувствовал уверенность в своих силах, а менеджеры вообще весь сезон вели себя идеально, так что летом не надо было разрушать команду, а просто сделать косметический ремонт. И он получается. Состав у команды из столицы страны шикарный. Вратарь Паскуале сразу показал, что он приехал сюда работать, и уже приятно удивил своей игрой в неудобное время, ведь раньше он в августе на лед не выходил. Прибыли серьезные легионеры, а рядом с ними выросли хоккеисты. Тот же Шевченко всегда считался игроком четвертого звена, но сейчас его используют иначе, и он очень старается. Радует Никита Михайлис, но больше всего удивляет, как грамотно выступают парни из