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14:30 (мск), источник: ТАСС

Контрольный матч московских хоккейных клубов «Спартак» и «Динамо» пройдет без зрителей

ТАСС, 12 августа. Контрольный матч между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» пройдет без зрителей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 18 августа, начало — 13:00 мск. Игра состоится на «ЦСКА-Арене», которая находится на территории СРК «Парк Легенд».

«Контрольный матч “Спартак” — “Динамо” (Москва), запланированный на 18 августа, состоится без зрителей. Приносим извинения», — говорится в заявлении.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и омским «Авангардом». «Спартак» сыграет на выезде против рижского «Динамо» 2 сентября. Московское «Динамо» в тот же день дома встретится с нижегородским «Торпедо».

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