Плющев: Удивительно, что власти Беларуси допускают любовь руководителей хоккея к иностранным временщикам

«Огорчил очередной провал минского “Динамо”, которое заняло последнее место и проиграло даже узбекскому “Хумо”. При этом уровень соперничества в Нижнем Новгороде не был таким высоким, как в Астане. Судя по всему, Минск топчется на граблях — сначала они были финскими, потом канадскими и американскими. В страну, где отличная хоккейная инфраструктура и есть все возможности для развития, приходит один тренер-временщик за другим. Мне трудно понять такую любовь хоккейных руководителей к иностранным специалистам. И удивительно то, что власти Беларуси год от года такое допускают», — цитирует Плющева russia-hockey. ru.