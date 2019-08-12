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17:31 (мск), источник: Прессбол

Плющев: Удивительно, что власти Беларуси допускают любовь руководителей хоккея к иностранным временщикам

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился критическим мнением об игре минского «Динамо» на Кубке губернатора в Нижнем Новгороде.

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Источник: РИА "Новости"

«Огорчил очередной провал минского “Динамо”, которое заняло последнее место и проиграло даже узбекскому “Хумо”. При этом уровень соперничества в Нижнем Новгороде не был таким высоким, как в Астане. Судя по всему, Минск топчется на граблях — сначала они были финскими, потом канадскими и американскими. В страну, где отличная хоккейная инфраструктура и есть все возможности для развития, приходит один тренер-временщик за другим. Мне трудно понять такую любовь хоккейных руководителей к иностранным специалистам. И удивительно то, что власти Беларуси год от года такое допускают», — цитирует Плющева russia-hockey.ru.

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