Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
12 августа, источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» заключило контракт с 18-летним хоккеистом Павлом Денисовым

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минское «Динамо» заключило контракт с защитником Павлом Денисовым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Наверх

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на три года. Денисов выступил в составе «Динамо» на предсезонном Кубке губернатора Нижегородской области, где провел четыре матча, сделав в них три результативные передачи.

«Мы готовы доверять молодежи. Это наша осознанная стратегия. Тем более, что у нас тренерский штаб отлично работает с молодыми игроками и способен раскрывать таланты. Вы прекрасно помните, как Крэйг Вудкрофт развивал юных Хенкеля и Лисовца, без которых сейчас сложно представить сборную Белоруссии», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.

«Уверен, работа Вудкрофта и Грабовского с Денисовым и другими молодыми хоккеистами принесет пользу всему белорусскому хоккею. Подобный подход необходим сейчас белорусскому хоккею: всем нашим клубам так же, как и “Динамо”, необходимо задуматься над развитием, не ограничиваясь решением лишь краткосрочных турнирных задач», — добавил функционер.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Роскошная и требовательная подруга Пауло Дибалы (фото)
Шнуров в стихах отреагировал на инцидент с судьей на матче в Грозном
«Ростов» уже второй. Карпин обыграл Божовича
Как пиджак Кононова влияет на результаты «Спартака»
Федерация бокса РФ готова организовать бой для А. Емельяненко
«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником
Провальный год: такого падения у Шараповой давно не было
5 бывших игроков сборной РФ присоединились к иску против полиции
Чалов получил перелом носа со смещением в матче с «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь