Минское «Динамо» заключило контракт с 18-летним хоккеистом Павлом Денисовым
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минское «Динамо» заключило контракт с защитником Павлом Денисовым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минское «Динамо» заключило контракт с защитником Павлом Денисовым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на три года. Денисов выступил в составе «Динамо» на предсезонном Кубке губернатора Нижегородской области, где провел четыре матча, сделав в них три результативные передачи.
«Мы готовы доверять молодежи. Это наша осознанная стратегия. Тем более, что у нас тренерский штаб отлично работает с молодыми игроками и способен раскрывать таланты. Вы прекрасно помните, как Крэйг Вудкрофт развивал юных Хенкеля и Лисовца, без которых сейчас сложно представить сборную Белоруссии», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.
«Уверен, работа Вудкрофта и Грабовского с Денисовым и другими молодыми хоккеистами принесет пользу всему белорусскому хоккею. Подобный подход необходим сейчас белорусскому хоккею: всем нашим клубам так же, как и “Динамо”, необходимо задуматься над развитием, не ограничиваясь решением лишь краткосрочных турнирных задач», — добавил функционер.