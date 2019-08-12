Минское «Динамо» заключило контракт с 18-летним хоккеистом Павлом Денисовым

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на три года. Денисов выступил в составе «Динамо» на предсезонном Кубке губернатора Нижегородской области, где провел четыре матча, сделав в них три результативные передачи.

«Мы готовы доверять молодежи. Это наша осознанная стратегия. Тем более, что у нас тренерский штаб отлично работает с молодыми игроками и способен раскрывать таланты. Вы прекрасно помните, как Крэйг Вудкрофт развивал юных Хенкеля и Лисовца, без которых сейчас сложно представить сборную Белоруссии», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.