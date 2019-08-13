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13:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Хочу побыстрее играть». Форвард «Барыса» — о травме, восстановлении и возвращении на лед

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко продолжает восстанавливаться после травмы. Игрок прокомментировал корреспонденту Vesti.kz свое текущее состояние и рассказал о желании поскорее вернуться на лед.

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Источник: РИА "Новости"

По прогнозу Андрея Скабелки, Старченко в игре мы увидим только в начале сентября. 33-летний игрок является одним из лучших бомбардиров КХЛ в истории клуба — в 576 играх он набрал 283 очка (158+125). Травма не дала Старченко доиграть плей-офф в прошлом сезоне — он выбыл в серии с «Торпедо» из Нижнего Новгорода и пропустил домашний чемпионат мира.

— Разрабатываю плечо, — поделился Старченко, комментируя свою форму.

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— А по общему состоянию. Скабелка сказал, что сможем увидеть в играх только в начале сентября.
— Ну как я могу это сказать? Еще почти целый месяц. Готовлюсь, занимаюсь и стараюсь как можно быстрее выйти и играть.

— Команда отправляется в Швейцарию, а ваш тренировочный процесс, как уточнил тренер, продолжится с «Номадом».
— Мы еще поговорим и решим. Команда улетает — скажут кто поедет, а кто нет.

Добавим, что «Барыс» отправится в Швейцарию, где сыграет с клубами «Амбри-Пиотта», «Цуг», «Давос» и «Лугано». Выездной учебно-тренировочный сбор продлится с 14 по 24 августа.

Что касается старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то он намечен для «Барыса» на 3 сентября. Столичная команда в этот день на своем льду примет «Адмирал» из Владивостока.

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