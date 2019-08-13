«Хочу побыстрее играть». Форвард «Барыса» — о травме, восстановлении и возвращении на лед

Источник: РИА "Новости"

По прогнозу Андрея Скабелки, Старченко в игре мы увидим только в начале сентября. 33-летний игрок является одним из лучших бомбардиров КХЛ в истории клуба — в 576 играх он набрал 283 очка (158+125). Травма не дала Старченко доиграть плей-офф в прошлом сезоне — он выбыл в серии с «Торпедо» из Нижнего Новгорода и пропустил домашний чемпионат мира.

— Разрабатываю плечо, — поделился Старченко, комментируя свою форму.

— А по общему состоянию. Скабелка сказал, что сможем увидеть в играх только в начале сентября.

— Ну как я могу это сказать? Еще почти целый месяц. Готовлюсь, занимаюсь и стараюсь как можно быстрее выйти и играть.

— Команда отправляется в Швейцарию, а ваш тренировочный процесс, как уточнил тренер, продолжится с «Номадом».

— Мы еще поговорим и решим. Команда улетает — скажут кто поедет, а кто нет.

Добавим, что «Барыс» отправится в Швейцарию, где сыграет с клубами «Амбри-Пиотта», «Цуг», «Давос» и «Лугано». Выездной учебно-тренировочный сбор продлится с 14 по 24 августа.