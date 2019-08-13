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14:32 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно время начала всех домашних матчей «Барыса» в новом сезоне КХЛ

КХЛ утвердила время начала домашних матчей «Барыса» в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В будние дни игры будут начинаться в 19:30 по времени Нур-Султана, а в выходные и праздничные — в 17:00.

Новый сезон для «Барыса» стартует 3 сентября домашним матчем с «Адмиралом». В сентябре казахстанский клуб проведет две встречи в Алматы.

Напомним, что в прошедшие выходные «Барыс» выиграл домашний Кубок Президента РК, а завтра, 14 августа, начнет сбор в Швейцарии, где сыграет на предсезонном Кубке Лехнера и проведет несколько товарищеских матчей с местными клубами.

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