Стало известно время начала всех домашних матчей «Барыса» в новом сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В будние дни игры будут начинаться в 19:30 по времени Нур-Султана, а в выходные и праздничные — в 17:00.

Новый сезон для «Барыса» стартует 3 сентября домашним матчем с «Адмиралом». В сентябре казахстанский клуб проведет две встречи в Алматы.