Стало известно время начала всех домашних матчей «Барыса» в новом сезоне КХЛ
КХЛ утвердила время начала домашних матчей «Барыса» в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
КХЛ утвердила время начала домашних матчей «Барыса» в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
В будние дни игры будут начинаться в 19:30 по времени
Новый сезон для «Барыса» стартует 3 сентября домашним матчем с «Адмиралом». В сентябре казахстанский клуб проведет две встречи в Алматы.
Напомним, что в прошедшие выходные «Барыс» выиграл домашний Кубок Президента РК, а завтра, 14 августа, начнет сбор в Швейцарии, где сыграет на предсезонном Кубке Лехнера и проведет несколько товарищеских матчей с местными клубами.