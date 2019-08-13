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15:17 (мск), источник: Sport24

Лучшему клубу КХЛ плевать на фанатов. ЦСКА не начал продажу билетов и забыл о чемпионской атрибутике

Интернет-магазин армейцев по-прежнему закрыт.

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В прошлом сезоне ЦСКА впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Московские армейцы долгие годы шли к заветному трофею, потратив миллионы на создание чемпионской команды. Победу в финале над «Авангардом» команда отмечала бурно — помимо шумных вечеринок, игроки ЦСКА побывали с кубком на шоу «Вечерний Ургант», дали с десяток интервью различным СМИ, в конце мая устроили торжественный вечер на своем стадионе.

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Вроде бы все как у всех — победа хорошо была освещена. Если бы не несколько «но». Чествование команды на «ЦСКА-Арене» состоялось через полтора месяца после победы — к этому времени не было выпущено никакой официальной продукции, приуроченной к завоеванию первого в истории клуба Кубка Гагарина. Как правило, клубы уже через пару дней после победы выпускают чемпионскую атрибутику. У ЦСКА ее до сих пор нет. Но и это не все.

С 1 июня интернет-магазин ЦСКА… ушел на каникулы, призвав при этом «быть с командой круглый год». Абсурдность ситуации заставила обратить внимание на хоккей даже авторов популярного футбольного паблика ВГИК. Да и вообще несколько дней в социальных сетях только и смеялись над армейцами.

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Однако клуб на эти насмешки не обратил внимания и не открыл интернет-магазин ни в июле, ни в августе. Теперь только изменилось объяснение — «ушел на перезагрузку». При этом надо понимать, что в России есть только один (!) оффлайн-магазин ХК ЦСКА. Вдумайтесь, у одного из самых богатых хоккейных клубов в стране с гигантской историей есть только одна точка с продажей атрибутики. Находится она в старом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте. Чемпионский мерч, видимо, болельщики по всей стране не увидят никогда.

Это далеко не все проблемы фанатов армейцев. 1 сентября, меньше чем через три недели, их команда сыграет за Кубок Открытия на своей арене с «Авангардом». Но билетов на матч в продаже нет. Этот вопрос стал беспокоить не только болельщиков ЦСКА, но фанатов «ястребов». В ЦСКА обещают, что информация появится в ближайшие дни.

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Абонементов в продаже на сезон тоже до сих пор нет. В комментариях под постом в инстаграме клуб написал, что на этой неделе будут новости. Для сравнения продажи билетов/абонементов уже идут у всех топ-клубов. ЦСКА проигрывает своим основным конкурентам за зрителей в столице — московское «Динамо» запустило продажи абонементов еще две недели назад, а «Спартак» уже предлагает купить билеты на отдельные матчи в сентябре.

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Действующий чемпион может порадовать своих фанатов только яркими фотографиями со сборов в Финляндии и Швейцарии. Ведь даже товарищеские игры с «Адмиралом», которые проходили в начале августа в Москве, зрители не смогли увидеть вживую. Клуб это решение объяснил тем, что на арене проводятся технические работы к новому сезону. В итоге пустили только журналистов и провели онлайн-трансляцию на ютьюбе (правда, начали ее только со второго периода первого матча).

В новом сезоне ЦСКА будет главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Действующий чемпион летом даже смог усилить свою и без того мощную команду. Вот только с таким отношением к болельщикам о победе клуба никто не узнает.

Дарья Тубольцева

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