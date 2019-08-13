Лучшему клубу КХЛ плевать на фанатов. ЦСКА не начал продажу билетов и забыл о чемпионской атрибутике

В прошлом сезоне ЦСКА впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Московские армейцы долгие годы шли к заветному трофею, потратив миллионы на создание чемпионской команды. Победу в финале над «Авангардом» команда отмечала бурно — помимо шумных вечеринок, игроки ЦСКА побывали с кубком на шоу «Вечерний Ургант», дали с десяток интервью различным СМИ, в конце мая устроили торжественный вечер на своем стадионе.
Вроде бы все как у всех — победа хорошо была освещена. Если бы не несколько «но». Чествование команды на «ЦСКА-Арене» состоялось через полтора месяца после победы — к этому времени не было выпущено никакой официальной продукции, приуроченной к завоеванию первого в истории клуба Кубка Гагарина. Как правило, клубы уже через пару дней после победы выпускают чемпионскую атрибутику. У ЦСКА ее до сих пор нет. Но и это не все.
С 1 июня
Однако клуб на эти насмешки не обратил внимания и не открыл
Это далеко не все проблемы фанатов армейцев. 1 сентября, меньше чем через три недели, их команда сыграет за Кубок Открытия на своей арене с «Авангардом». Но билетов на матч в продаже нет. Этот вопрос стал беспокоить не только болельщиков ЦСКА, но фанатов «ястребов». В ЦСКА обещают, что информация появится в ближайшие дни.
Абонементов в продаже на сезон тоже до сих пор нет. В комментариях под постом в инстаграме клуб написал, что на этой неделе будут новости. Для сравнения продажи билетов/абонементов уже идут у всех
Действующий чемпион может порадовать своих фанатов только яркими фотографиями со сборов в Финляндии и Швейцарии. Ведь даже товарищеские игры с «Адмиралом», которые проходили в начале августа в Москве, зрители не смогли увидеть вживую. Клуб это решение объяснил тем, что на арене проводятся технические работы к новому сезону. В итоге пустили только журналистов и провели
В новом сезоне ЦСКА будет главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Действующий чемпион летом даже смог усилить свою и без того мощную команду. Вот только с таким отношением к болельщикам о победе клуба никто не узнает.
Дарья Тубольцева