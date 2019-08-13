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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил состав на учебно-тренировочный сбор в Швейцарии

Тренерский штаб «Барыса» назвал состав на предсезонный сбор в Швейцарии, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе УТС, который пройдет с 14 по 24 августа, команда Андрея Скабелки сыграет четыре контрольных матча с местными клубами.

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В списке «Барыса» на сбор есть канадский нападающий Кертис Волк, который не играл на Кубке Президента из-за травмы, но нет форварда сборной Казахстана Романа Старченко, который продолжает восстановление.

Список «Барыса» на УТС:

Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Денис Каратаев.

Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Леонид Метальников, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Виктор Сведберг, Максим Семенов, Егор Шалапов.

Нападающие: Павел Акользин, Дастин Бойд, Кертис Волк, Ярослав Евдокимов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Ииро Пакаринен, Егор Петухов, Кирилл Панюков, Антон Сагадеев, Адам Хелука, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

16 августа «Барыс» сыграет с «Амбри-Пиоттой», 17-го — с «Цугом», 20-го — с «Давосом», а 22-го — с «Лугано». Первые две игры станут частью турнира Lehner Cup.

Напомним, что в минувшие выходные «Барыс» выиграл домашний Кубок Президента РК, одержав четыре победы в четырех матчах против «Салавата Юлаева» (2:1, по буллитам), «Автомобилист» (3:2), «Нефтехимик» (5:3) и «Ак Барс» (6:1).

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