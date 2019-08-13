«Барыс» — фаворит? Кого подписали главные конкуренты команды Скабелки по конференции КХЛ

Команда Андрея Скабелки отправляется в Швейцарию, где проведет десятидневный учебно-тренировочный сбор с контрольными играми. В КХЛ казахстанский клуб стартует 3 сентября, когда на своем льду примет «Адмирал» из Владивостока.

После домашнего успеха «Барыс» сразу причислили к фаворитам КХЛ, но приобретения некоторых конкурентов выглядят посолиднее, чем у команды, которая не доходила еще даже до финала конференции. А ведь противостоять ей будут финалисты и чемпионы турнира.

«Авангард» (Омск)

Команду покинул Илья Михеев — лучший бомбардир прошлого сезона. Но другие лидеры остались: Сергей Широков, Денис Зернов, Сергей Шумаков, Коди Франсон и многие другие. В обойме и Максим Чудинов, забивший Хенрику Карлссону два гола со своей половины площадки. Из новичков выделим Вячеслава Войнова — 29-летний защитник не может играть в НХЛ после ареста за домашнее насилие и приехал в Омск свободным агентом.

«Автомобилист» (Екатеринбург)

К Найджелу Доусу на подмогу приехали сильные новички. Джефф Плэтт и Павел Дацюк в представлении не нуждаются и дадут команде тот опыт, которого не хватило екатеринбуржцам в прошлом сезоне. Интересную игру ждем от Питера Холланда с Бруксом Мэйсеком, ставшими новобранцами из-за океана. Остались в «Автомобилисте» лидеры — Анатолий Голышев, Дэн Секстон с Якубом Кожаржем.

«Ак Барс» (Казань)

Казанцы перехватили у «Барыса» шведского голкипера Адама Рейдеборна, а также переманили форвардов Мэтта Фрэттина с Патрисом Кормье. Остальные новички вряд ли будут претендовать на роль лидеров. Из продливших трудовые отношения с командой выделим Даниса Зарипова с Джастином Азеведо. С другой ушли, многие лидеры по статистике — Пол Постма, Антон Ландер и Иржи Секач.

«Салават Юлаев» (Уфа)

Клуб из Башкортостана был не очень активен в плане привлечения новичков. А зачем они? Юха Метсола, Линус Умарк с Тему Хартикайненом остались, кто им еще нужен? Пару точечных трансферов. Из «Йокерита» прибыл второй бомбардир финской команды Сакари Маннинен. В оборону подъехал интересный защитник Евгений Лисовец, а из НХЛ вернулся Никита Сошников.

«Металлург» (Магнитогорск)