Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
18:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» — фаворит? Кого подписали главные конкуренты команды Скабелки по конференции КХЛ

Казахстанский «Барыс» с победы в Кубке Президента начал подготовку к сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а его главные конкуренты по Восточной конференции серьезно перетрясли свои составы. О некоторых приобретениях и изменениях — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

Команда Андрея Скабелки отправляется в Швейцарию, где проведет десятидневный учебно-тренировочный сбор с контрольными играми. В КХЛ казахстанский клуб стартует 3 сентября, когда на своем льду примет «Адмирал» из Владивостока.

После домашнего успеха «Барыс» сразу причислили к фаворитам КХЛ, но приобретения некоторых конкурентов выглядят посолиднее, чем у команды, которая не доходила еще даже до финала конференции. А ведь противостоять ей будут финалисты и чемпионы турнира.

«Авангард» (Омск)

Команду покинул Илья Михеев — лучший бомбардир прошлого сезона. Но другие лидеры остались: Сергей Широков, Денис Зернов, Сергей Шумаков, Коди Франсон и многие другие. В обойме и Максим Чудинов, забивший Хенрику Карлссону два гола со своей половины площадки. Из новичков выделим Вячеслава Войнова — 29-летний защитник не может играть в НХЛ после ареста за домашнее насилие и приехал в Омск свободным агентом.

«Автомобилист» (Екатеринбург)

К Найджелу Доусу на подмогу приехали сильные новички. Джефф Плэтт и Павел Дацюк в представлении не нуждаются и дадут команде тот опыт, которого не хватило екатеринбуржцам в прошлом сезоне. Интересную игру ждем от Питера Холланда с Бруксом Мэйсеком, ставшими новобранцами из-за океана. Остались в «Автомобилисте» лидеры — Анатолий Голышев, Дэн Секстон с Якубом Кожаржем.

«Ак Барс» (Казань)

Казанцы перехватили у «Барыса» шведского голкипера Адама Рейдеборна, а также переманили форвардов Мэтта Фрэттина с Патрисом Кормье. Остальные новички вряд ли будут претендовать на роль лидеров. Из продливших трудовые отношения с командой выделим Даниса Зарипова с Джастином Азеведо. С другой ушли, многие лидеры по статистике — Пол Постма, Антон Ландер и Иржи Секач.

«Салават Юлаев» (Уфа)

Клуб из Башкортостана был не очень активен в плане привлечения новичков. А зачем они? Юха Метсола, Линус Умарк с Тему Хартикайненом остались, кто им еще нужен? Пару точечных трансферов. Из «Йокерита» прибыл второй бомбардир финской команды Сакари Маннинен. В оборону подъехал интересный защитник Евгений Лисовец, а из НХЛ вернулся Никита Сошников.

«Металлург» (Магнитогорск)

Десять новых игроков приехали в Магнитогорск. Среди них, ведущий защитник «Ак Барса» Пол Потсма и результативные форварды из «Сочи», «Локомотива» и «Торпедо» — Эрик О́Делл, Брэндон Козун и Денис Паршин. Вратарскую линию должен укрепить Станислав Галимов, прибывший также из Нижнего Новгорода. Из потерь выделим только Мэтта Элиссона.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Астане" перенесли первый матч в третьем круге КПЛ
Трефилов объяснил, почему ушел из сборной России по гандболу
Чемпионка Европы из России дисквалифицирована за допинг
ЦСКА, не спи: Сейду Думбия стал свободным агентом
РПЛ: у «Спартака» самые яркие новички, в «Динамо» — самые серые
«Марсель» расторг контракт с игроком из-за передачи «Форт Боярд»
Вратарь: Овечкин бросил мне в голову — я потом кусать не мог
Между «Барсой» и «Реалом»: Неймар уйдет из «ПСЖ», но куда?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь