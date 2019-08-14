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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

Снайперы для «Барыса», или три нападающих в команду Андрея Скабелки для КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» может пригласить в состав пару молодых игроков — в «Номаде» и «Снежных Барсах» есть несколько кандидатов на эти позиции, за которыми стоит проследить. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В основе столичной команды выступают двое, чей возраст 21 год и младше. Это Кирилл Полохов и Валерий Орехов. Оба защитники, и оба получали определенное время в прошлом сезоне. Орехов даже играл в паре с Дарреном Дицем и отметился важными результативными действиями.

А кто сейчас на примете? Нападающие Батырлан Муратов, Артур Гатиятов и Максим Мусоров. Первому 20 лет, второй на год моложе, а третьему — 18 лет. Если взять успехи игроков в прошлом сезоне, то выделяется Гатиятов. Форвард стал лучшим бомбардиром «Снежных Барсов» в МХЛ, набрав 68 очков (25+43).

Муратов остановился на 44 очках (20+24), заняв третью позицию в клубе. Показатели Мусорова скромнее, но это позволило ему стать пятым — 22 балла (13+9).

Косвенно интерес Андрея Скабелки подтверждает участие игроков в КХЛ подтверждает привлечение Муратова к играм Кубка Президента. Был замечен там и Мусоров. Гатиятову на отбор помогает рассчитывать его личная статистика — забивной молодой нападающий никогда не помешает.

Конечно, в связи с участием «Номада» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) игрокам может быть и не стоит состязаться за попадание в состава уже сейчас. Если игра заладиться в фарм-системе, то тренеры и главной команды обратят внимание. Но то, что такие молодые игроки могут оказаться в «Барысе» уже в этом сезоне, это факт.

Напомним, столичный «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартует 3 сентября матчем с «Адмиралом» из Владивостока. Сейчас команда находится на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии, где проведет четыре контрольные игры.

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