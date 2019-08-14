Снайперы для «Барыса», или три нападающих в команду Андрея Скабелки для КХЛ

В основе столичной команды выступают двое, чей возраст 21 год и младше. Это Кирилл Полохов и Валерий Орехов. Оба защитники, и оба получали определенное время в прошлом сезоне. Орехов даже играл в паре с Дарреном Дицем и отметился важными результативными действиями.

А кто сейчас на примете? Нападающие Батырлан Муратов, Артур Гатиятов и Максим Мусоров. Первому 20 лет, второй на год моложе, а третьему — 18 лет. Если взять успехи игроков в прошлом сезоне, то выделяется Гатиятов. Форвард стал лучшим бомбардиром «Снежных Барсов» в МХЛ, набрав 68 очков (25+43).

Муратов остановился на 44 очках (20+24), заняв третью позицию в клубе. Показатели Мусорова скромнее, но это позволило ему стать пятым — 22 балла (13+9).

Косвенно интерес Андрея Скабелки подтверждает участие игроков в КХЛ подтверждает привлечение Муратова к играм Кубка Президента. Был замечен там и Мусоров. Гатиятову на отбор помогает рассчитывать его личная статистика — забивной молодой нападающий никогда не помешает.

Конечно, в связи с участием «Номада» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) игрокам может быть и не стоит состязаться за попадание в состава уже сейчас. Если игра заладиться в фарм-системе, то тренеры и главной команды обратят внимание. Но то, что такие молодые игроки могут оказаться в «Барысе» уже в этом сезоне, это факт.