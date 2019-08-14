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18:34 (мск), источник: БЕЛТА

Нападающие Игорь Мартынов и Андрей Павленко подписали контракты с ХК «Динамо-Минск»

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающие Игорь Мартынов и Андрей Павленко успешно прошли просмотр и заключили трехлетние двусторонние соглашения с «зубрами», сообщили БЕЛТА в пресс-службе хоккейного клуба «Динамо-Минск».

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Нападающий Игорь Мартынов два предыдущих года провел в WHL, выступая за «Викторию Роялс». В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф и пробивался во второй раунд. В активе Игоря Мартынова два юношеских (U18) и три молодежных (U20) чемпионата мира в составе сборной Беларуси. На мировом форуме 2016 года форвард с четырьмяголами стал лучшим снайпером турнира, а в 2017-м с 7 (3+4) баллами стал самым результативным игроком в белорусской команде. В 2016 году хоккеист был выбран «Динамо» на драфте КХЛ. На недавнем Кубке губернатора Нижегородской области он провел два матча и набрал 2 очка.

Андрей Павленко на протяжении двух лет также выступал в WHL. В составе «Эдмонтон Оил Кингс» на его счету 91 матч и 35 (13+22) баллов. Участник юниорского чемпионата мира 2017 года и молодежного чемпионата мира-2019. На юношеском первенстве в элитном дивизионе заработал 3 (2+1) очка в семи встречах. На прошедшем Кубке губернатора провел два матча.

В минском «Динамо» также продолжается просмотр молодых защитников Романа Дюкова и Владислава Еременко.

Свои очередные предсезонные матчи «зубры» проведут 17 и 18 августа в Орше, где состоится решающая стадия розыгрыша Кубка Беларуси.

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