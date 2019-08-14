Нападающие Игорь Мартынов и Андрей Павленко подписали контракты с ХК «Динамо-Минск»

Нападающий Игорь Мартынов два предыдущих года провел в WHL, выступая за «Викторию Роялс». В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф и пробивался во второй раунд. В активе Игоря Мартынова два юношеских (U18) и три молодежных (U20) чемпионата мира в составе сборной Беларуси. На мировом форуме 2016 года форвард с четырьмяголами стал лучшим снайпером турнира, а в 2017-м с 7 (3+4) баллами стал самым результативным игроком в белорусской команде. В 2016 году хоккеист был выбран «Динамо» на драфте КХЛ. На недавнем Кубке губернатора Нижегородской области он провел два матча и набрал 2 очка.