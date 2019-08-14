СКА растерял своих звезд: впереди один из самых сложных сезонов в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

На недавно прошедшем турнире Sochi Hockey Open 2019 один из лидеров КХЛ санкт-петербургский СКА занял сенсационное шестое (последнее) место, одержав лишь одну победу в четырех матчах. Этот результат — очередное подтверждение того, что армейцев ожидает один из самых непростых сезонов за последние годы.

Нападение уже не то

Межсезонье для СКА стало поистине революционным. В общей сложности команду покинули 14 хоккеистов, среди которых настоящие звезды лиги: Никита Гусев, Павел Дацюк, Владислав Гавриков, Игорь Шестеркин, Николай Прохоркин. Армейцы получили серьезный удар по каждой игровой позиции.

Менеджментом клуба была проведена огромная работа по исправлению ситуации. Но, откровенно говоря, новые приобретения на бумаге выглядят значительно слабее имевшихся в прошлом сезоне активов.

Одна из главных звезд КХЛ последних лет нападающий Дмитрий Кагарлицкий должен стать для СКА «новым Гусевым». Но единственное, в чем он реально превосходит новоиспеченного форварда «Нью-Джерси», — игра в обороне. К тому же у Кагарлицкого не будет в распоряжении центра такого уровня хоккейного интеллекта, как Павел Дацюк или даже Вадим Шипачев.

Дмитрий Кагарлицкий

Дуэт финских форвардов Йоонас Кемппайнен — Йори Лехтеря призван закрыть появившуюся брешь в центральной оси армейцев. И если Лехтеря уже успел ярко проявить себя в Сочи, набрав 5 (2+3) очков и получив звание самого ценного игрока турнира, то к Кемппайнену есть большие вопросы.

Да, Йоонас — центр для топ-6, но он зависимый игрок: вокруг него должны находиться яркие, высококлассные нападающие, коими являлись Линус Умарк и Теему Хартикайнен в «Салавате». В Сочи на этих позициях пробовались Кагарлицкий и Барабанов, но игра у тройки не пошла. Из реальных вариантов остаются только Андрей Кузьменко и Наиль Якупов — наверняка мы увидим их вместе с Кемппайненом в ближайших предсезонных матчах.

Владимир Ткачев вернулся в Санкт-Петербург спустя 3 года. Он как раз выходил в одном звене с Йори Лехтерей и Сергеем Плотниковым, и их игра явилась, пожалуй, единственным ярким моментом в выступлении армейцев в Сочи. Сам Ткачев стал лучшим нападающим турнира.

Если Владимир будет выступать так на протяжении всей регулярки КХЛ, то сможет обойти Кагарлицкого и Кузьменко в битве за позицию главного левого крайнего нападающего СКА. Но с учетом традиционной игровой нестабильности Ткачева верится в это пока с трудом.

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Швед и новый Шестеркин

Защитная и вратарская линии на фоне атаки в целом существенно не ослабли. Да, потери, пожалуй, лучшего защитника лиги Владислава Гаврикова и одного из самых топовых вратарей Игоря Шестеркина серьезны и невосполнимы, но на обеих позициях у СКА за последние сезоны была создана большая глубина.

Плюс в межсезонье появились такие игроки, как Лукас Бенгтссон, Ярослав Дыбленко, Петр Кочетков, Иван Налимов.

Больше всего интереса из этой четверки вызывают двое. 25-летний швед Бенгтссон является ярко выраженным атакующим защитником и, по сути, может занять в топ-4 место Патрика Херсли, провалившегося в прошлом розыгрыше плей-офф и отправившегося в московский «Спартак». В Сочи его наигрывали в паре с классическим «домоседом» Андреем Зубаревым, и их взаимодействия выглядели добротно — Зубарев даже умудрился забить гол.

Также любопытна фигура героя последнего молодежного чемпионата мира голкипера Петра Кочеткова. До появления Налимова не было никаких сомнений, что именно Петр будет «новым Шестеркиным» и сменщиком Хелльберга. Теперь же есть вероятность, что большую часть сезона Кочетков может провести в ВХЛ — турнир им. Пучкова в Санкт-Петербурге должен окончательно разрешить вопрос с вратарской бригадой.

Петр Кочетков | Источник: http://www.globallookpress.com/

Главная проблема: если Шестеркин мог в любой момент заменить Хелльберга и стать первым номером без потери качества, то по Кочеткову и тем более Налимову на сей счет имеются большие сомнения. В связи с этим на шведского голкипера возлагается дополнительная ответственность.

Тренерская перестановка

К довершению всех перестановок армейцы сменили главного тренера — причем сделали это за несколько дней до открытия тренировочного лагеря: вместо Ильи Воробьева СКА будет руководить его помощник Алексей Кудашов. Можно долго спорить о том, насколько справедливым и целесообразным было данное решение, но в контексте предстоящего сезона петербуржцев это совершенно бессмысленно.

На Кудашова возлагается огромная ответственность, что приведет к серьезному давлению со всех возможных сторон. Да, Алексей Николаевич — прекрасный специалист, что доказал работой в «Локомотиве», дойдя с ярославцами до финала конференции в 2017 году. Но он получает в свое распоряжение команду, значительно слабее той, что была в прошлом сезоне у Воробьева. Скорее всего, чемпионат-2019/20 станет определяющим для всей дальнейшей карьеры Кудашова.

Алексей Кудашов и Илья Воробьёв | Источник: РИА "Новости"

И тем не менее при всех изменениях СКА остается главными, не считая ЦСКА, претендентом на попадание в финал конференции. Если бы петербуржцы выступали на Востоке, то подобная революция обязательно бы сказалась на результатах команды, но конкуренция на Западе куда ниже. Даже в таком состоянии СКА сильнее всех остальных клубов конференции — опять же, кроме ЦСКА.