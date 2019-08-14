ЦСКА переиграл «Лозанну» в товарищеском матче

«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода стараниями Антона Слепышева, а во втором игровом отрезке преимущество московского клуба укрепил Максим Мамин. В третьем периоде команды не порадовали болельщиков результативными бросками, счёт 2:0 сохранился до финальной сирены.