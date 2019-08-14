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22:44 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА переиграл «Лозанну» в товарищеском матче

ЦСКА провёл контрольный матч с «Лозанной», который состоялся в Швейцарии. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу команды Игоря Никитина.

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«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода стараниями Антона Слепышева, а во втором игровом отрезке преимущество московского клуба укрепил Максим Мамин. В третьем периоде команды не порадовали болельщиков результативными бросками, счёт 2:0 сохранился до финальной сирены.

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4−0. Столичные «армейцы» впервые в истории стали победителями турнира. В первом матче нового сезона, 1 сентября, московский клуб примет на своём льду хоккеистов «Авангарда».

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