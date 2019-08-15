ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим из Канады

Источник: Вести - Новосибирск

«Хоккейный клуб “Сибирь” и нападающий Джордан Карон расторгли контракт по соглашению сторон. Таким образом, в составе “Сибири” осталось пять легионеров, что по регламенту КХЛ является разрешенным лимитом на матч», — отметили в команде.

На помним, в минувшем сезоне «Сибири» в третий раз подряд не удалось выйти в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Структура команды претерпела значительные изменения, сменился состав и главный тренер. Сейчас «Сибирь» продолжает предсезонную подготовку.

Сегодня, 15 августа, новосибирцы проведут последний контрольный матч в Чехии, против команды чешской Экстралиги из Хомутова — «Пираты». Начало игры — в 22:30 по новосибирскому времени.