Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
9Понсе — первый после Самедова
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
13:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим из Канады

Контракт с Джорданом Кароном расторгнут по соглашению сторон, сообщили в пресс-службе клуба.

Наверх
Источник: Вести - Новосибирск

«Хоккейный клуб “Сибирь” и нападающий Джордан Карон расторгли контракт по соглашению сторон. Таким образом, в составе “Сибири” осталось пять легионеров, что по регламенту КХЛ является разрешенным лимитом на матч», — отметили в команде.

На помним, в минувшем сезоне «Сибири» в третий раз подряд не удалось выйти в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Структура команды претерпела значительные изменения, сменился состав и главный тренер. Сейчас «Сибирь» продолжает предсезонную подготовку.

Сегодня, 15 августа, новосибирцы проведут последний контрольный матч в Чехии, против команды чешской Экстралиги из Хомутова — «Пираты». Начало игры — в 22:30 по новосибирскому времени.

После — «Сибирь» вернётся в Новосибирск, где 18 августа пройдет День болельщика.

Читайте также
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Две лучшие спортсменки мира yтoнyли в Крыму
Кит проглотил дайвера, но потом передумал и выплюнул. Фото
Суперкубок УЕФА: «Ливерпуль» опять победил в Стамбуле
«Так еще никто не делал»: Самодурова о новой программе
Клубы РПЛ потратили уже больше 200 миллионов на трансферы
Игроки и болельщики оценили работу женщины-арбитра на Суперкубке
Вызов «Баварии», шанс «Боруссии»: чем интересен сезон Бундеслиги
Нападающий «Торпедо» забил невероятным ударом пяткой (видео)
СМИ: «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь