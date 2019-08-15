ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим из Канады
Контракт с Джорданом Кароном расторгнут по соглашению сторон, сообщили в
Контракт с Джорданом Кароном расторгнут по соглашению сторон, сообщили в
«Хоккейный клуб “Сибирь” и нападающий Джордан Карон расторгли контракт по соглашению сторон. Таким образом, в составе “Сибири” осталось пять легионеров, что по регламенту КХЛ является разрешенным лимитом на матч», — отметили в команде.
На помним, в минувшем сезоне «Сибири» в третий раз подряд не удалось выйти в
Сегодня, 15 августа, новосибирцы проведут последний контрольный матч в Чехии, против команды чешской Экстралиги из Хомутова — «Пираты». Начало игры — в 22:30 по новосибирскому времени.
После — «Сибирь» вернётся в Новосибирск, где 18 августа пройдет День болельщика.