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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

Зачем «Барыс» подписал канадского вратаря из НХЛ

Казахстанский «Барыс» известен не только своей атакой, но и не совсем надежной обороной. Именно этот аспект мешает столичной команде уверенно себя чувствовать в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О главной проблеме «Барыса» — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Подопечные Андрея Скабелки в прошлой «регулярке» забили 190 голов и заняли пятое место в Лиге. Впереди только СКА (209), «Йокерит» (197), «Автомобилист» и ЦСКА (по 191). Оборона столичной команды не так хороша — 149 шайб. По этому показателю только клубы из второй половины таблиц конференций хуже казахстанской дружины.

В чем же проблема? У команды нет сильного первого номера. Нет его и в сборной Казахстана. Хенрику Карлссону 35 лет, но даже в такой ситуации ветеран выдал лучший сезон в карьере в КХЛ. А вот за ним была пропасть: чех Доминик Граховина и Сергей Кудрявцев обойти шведского казахстанца не смогли, и теперь обоих в основном составе «Барыса» нет.

Приглашен в «Барыс» из Канады Эдди Паскуале — на Кубке Президента он оставил приятное впечатление. Но о реальных сильных сторонах экс-вратаря «Тампы» из НХЛ судить пока рано, ведь регулярный чемпионат — это не предсезонный турнир. Но даже если он реально силен, на чемпионате мира канадец не помощник.

У Казахстана нет сильного вратаря? Это серьезная проблема. Если защитники с нападающими время от времени появляются, то голкиперы — практически нет. Или, наверное, у молодых стражей ворот нет шансов проявить себя. Может быть, это 19-летний Демид Еремеев, проявивший себя на молодежном чемпионате мира, но начнет он сезон в «Сарыарке».

Поэтому снова возвращаемся к Паскуале. Канадец способен закрыть эту брешь, если заиграет. Но пока неизвестно, хочет ли он принять казахстанское гражданство. Так или иначе, но отечественный вратарский цех «пропустил» несколько лет — между Карлссоном и молодыми голкиперами не видно стабильного исполнителя, который бы прикрыл эту разницу. Им может стать очередной легионер.

Исполнителя масштаба Виталия Еремеева или Виталия Колесника просто нет. Звездные вратари ушли, а заменить их некому. Резерва, который мог выступать за Казахстан, не нашлось. Поэтому вратарская линия — это самая слабая позиция в казахстанском хоккее. Лидера нет, и расчет идет на иностранцев. Они приезжают на два-три года, и снова поиски. Без стабильного и сильного вратаря ни «Барыс», ни сборная Казахстана успехов не добьется.

Напомним, старт в КХЛ для «Барыса» намечен на 3 сентября. В этот день подопечные Андрея Скабелки примут «Адмирал» из Владивостока.

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