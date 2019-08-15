«Авангард» обыграл московское «Динамо» в контрольном матче в Балашихе

Встреча, состоявшаяся в четверг в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Зернов (на 39-й минуте) и Вячеслав Войнов (45), у «Динамо» отличился Юусо Хиетанен (8).