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20:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» обыграл московское «Динамо» в контрольном матче в Балашихе

БАЛАШИХА (Московская область), 15 авг — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» одержали победу над московским «Динамо» в контрольном матче.

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Встреча, состоявшаяся в четверг в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Зернов (на 39-й минуте) и Вячеслав Войнов (45), у «Динамо» отличился Юусо Хиетанен (8).

Сезон КХЛ-2019/20 начнется 1 сентября.

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