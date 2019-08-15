«Авангард» обыграл московское «Динамо» в контрольном матче в Балашихе
БАЛАШИХА (Московская область), 15 авг — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» одержали победу над московским «Динамо» в контрольном матче.
БАЛАШИХА (Московская область), 15 авг — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» одержали победу над московским «Динамо» в контрольном матче.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Зернов (на 39-й минуте) и Вячеслав Войнов (45), у «Динамо» отличился Юусо Хиетанен (8).
Сезон КХЛ-2019/20 начнется 1 сентября.