Джерси Дица или Бойда. Какие бонусы могут получить обладатели сезонных абонементов «Барыса» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Начнем с бонуса для владельцев сезонных абонементов — помимо права посещения матчей столичного клуба на весь регулярный чемпионат, обладатель «пропуска» сможет принять участие в розыгрыше оригинальной игровой джерси Даррена Дица или Дастина Бойда. Как это работает? Для этого нужно обратиться в кассу ледового дворца «Барыс Арена» с удостоверением личности и приобрести именной абонемент до 2 сентября — экипировка будет разыграна на матче с «Адмиралом», который состоится 3-го числа.

«Себестоимость такой джерси — около 50 тысяч тенге. Если бы мы выставили ее на аукцион, то она ушла бы намного дороже. А мы решили сделать приятный бонус к абонементу», — прокомментировали акцию в клубе.

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Есть у владельцев абонементов и еще несколько преимуществ. Во-первых, это экономия на билетах: если их покупать на каждый матч, она составляет около 30 процентов. Во-вторых, возможность выкупить свои места в следующем сезоне за день до старта общей продажи. Например, в этом году места нужно выкупить 15—16 августа — потом они перейдут в общий доступ. По той же схеме можно забронировать свои места и перед плей-офф.

В-третьих, есть возможность бесплатно увидеть дебют в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) «Номада», за который выступают потенциальные игроки «Барыса» — эта привилегия входит в стоимость абонемента. Также можно без оплаты посещать матчи «Снежных Барсов» в МХЛ. Не остался без внимания и перенос домашних встреч в Алматы — обладателям абонементов за право прохода на игры отдельно платить не придется.

«В среднем продаются около 15 процентов мест от общей вместимости спортивной арены», — проинформировали в пресс-службе «Барыса».

Билеты на отдельные матчи сезона-2019/20 можно будет приобрести ориентировочно с 23 августа. Кассы ледового дворца «Барыс Арена» работают ежедневно без выходных и перерыва на обед с 11:00 до 20:00.

Со схемой спортивного объекта, а также с ценами на абонементы можно ознакомиться ниже. Самый дорогой сезонный «пропуск» обойдется в 70 500 тенге, а самый дешевый — в 15 тысяч.

Помимо мягких мест на трибуне, за играми «Барыса» можно наблюдать еще из VIP-ложи на отдельном, четвертом этаже дворца. Таких кабинок на «Барыс Арене» 60 штук на 12 человек: это изолированные комнаты от 30 до 38 квадратных метров с комфортабельными посадочными местами и 115-сантиметровым телевизором. Идут они по двум ценовым предложениям на сезон — за три с половиной и пять миллионов тенге в зависимости от расположения. Разовая аренда обойдется в 200 400 тенге. Питание по меню оплачивается дополнительно. По вопросам аренды можно обратиться в клуб или кассу дворца.

«В прошлом сезоне были арендованы 40 кабинок. Сейчас мы можем подтвердить 20 договоров на новый сезон. Приоритетное право имеют клиенты, которые арендовали VIP-ложу в предыдущем сезоне», — разъяснили ситуацию в клубе.