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15:22 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проведет два матча в рамках КХЛ на арене в Мытищах

ТАСС, 16 августа. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» проведет два матча регулярного чемпионата на арене в Мытищах вместо «ЦСКА-Арены». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» сыграет в Мытищах с ярославским «Локомотивом» 20 ноября и с минским «Динамо» 21 ноября.

«В связи с обращением ХК “Спартак” из-за невозможности проведения матчей на арене МСК “ЦСКА-Арена” лига согласовала перенос двух матчей на ледовую площадку СК “Арена-Мытищи”», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что перенесен матч между московским «Динамо» и петербургским СКА с 8 на 9 декабря: «В связи с технической невозможностью подготовить “ВТБ Арену” после проведения 7 декабря 2019 года культурно-массового мероприятия, а также по обоюдному согласию участвующих в данном матче команд, лига в соответствии со статьей 55 спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе матча № 430 “Динамо” Москва — СКА с 8 декабря на 9 декабря 2019 года».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и «Авангардом».

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