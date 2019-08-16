«Спартак» проведет два матча в рамках КХЛ на арене в Мытищах
ТАСС, 16 августа. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» проведет два матча регулярного чемпионата на арене в Мытищах вместо «ЦСКА-Арены». Об этом сообщает
ТАСС, 16 августа. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» проведет два матча регулярного чемпионата на арене в Мытищах вместо «ЦСКА-Арены». Об этом сообщает
«Спартак» сыграет в Мытищах с ярославским «Локомотивом» 20 ноября и с минским «Динамо» 21 ноября.
«В связи с обращением ХК “Спартак”
Также сообщается, что перенесен матч между московским «Динамо» и петербургским СКА с 8 на 9 декабря: «В связи с технической невозможностью подготовить “ВТБ Арену” после проведения 7 декабря 2019 года
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и «Авангардом».