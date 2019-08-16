«Спартак» проведет два матча в рамках КХЛ на арене в Мытищах

Также сообщается, что перенесен матч между московским «Динамо» и петербургским СКА с 8 на 9 декабря: «В связи с технической невозможностью подготовить “ВТБ Арену” после проведения 7 декабря 2019 года культурно-массового мероприятия, а также по обоюдному согласию участвующих в данном матче команд, лига в соответствии со статьей 55 спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе матча № 430 “Динамо” Москва — СКА с 8 декабря на 9 декабря 2019 года».