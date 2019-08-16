ЦСКА уступил «Фрибур-Готтерон», не забросив ни одной шайбы

Источник: РИА "Новости"

Швейцарский клуб открыл счёт в середине первого тайма стараниями Киллиана Мотте и сумел сохранить преимущество до конца матча. ЦСКА провёл игру без голкипера Ильи Сорокина, защитника Никиты Нестерова, а также форвардов Кирилла Капризова и Михаила Григоренко.

Ранее в Швейцарии «армейцы» сыграли с «Лозанной» (2:0) и «Женевой-Серветт» (9:3).