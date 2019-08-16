«Барыс» огорчил своего бывшего вратаря и стартовал с победы на турнире в Швейцарии

В первом матче казахстанский клуб встречался с местной командой «Амбри-Пиотта», которая в прошлом сезоне играла в плей-офф своего чемпионата. Игра завершилась со счетом 4:1.

В первом периоде «Барыс» отметился двумя шайбами усилиями четвертого звена. На 10-й минуте новичок команды Аркадий Шестаков отличился в меньшинстве с передачи Егора Петухова. Они же организовали и вторую шайбу, автором которой на 19-й минуте стал Кирилл Панюков.

Во втором периоде «Барыс» довел счет до крупного. На 24-й минуте забил финский нападающий Ииро Пакаринен с передачи Даррена Дица, а на 33-й Шестаков оформил дубль, снова отличившись в меньшинстве.

В оставшееся время «Амбри-Пиотта» смогла лишь сократить счет. На 35-й минуте канадский новичок клуба с опытом игры в НХЛ Брайан Флинн реализовал большинство.

Отметим, что ворота «Амбри-Пиотты» в прошедшем матче защищал чешский вратарь Доминик Граховина, который в прошлом сезоне играл за «Барыс» и покинул клуб летом после подписания канадца Эдди Паскуале из «Тампы».

В Lehner Cup также участвуют чешский «Витковице» и швейцарский «Цуг». Сегодня, 17 августа, «Барыс» проведет матч против «Цуга», который начнется в 23:45 по времени Нур-Султана. Все команды на турнире сыграют по две встречи.

Напомним, что 11 августа «Барыс» выиграл домашний Кубок Президента РК, одержав четыре победы в четырех матчах против «Салавата Юлаева» (2:1, по буллитам), «Автомобилиста» (3:2), «Нефтехимика» (5:3) и «Ак Барса» (6:1).