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19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» подписало контракт с Мишариным

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником Георгием Мишариным.

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Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

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В сезоне-2018/19 Мишарин выступал за екатеринбургский «Автомобилист», в составе которого провел 32 встречи и отдал две голевые передачи. Ранее защитник выступал за московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург», и новосибирскую «Сибирь». В общей сложности провел в КХЛ 570 матчей и набрал 103 очка (22 гола + 81 передача).

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