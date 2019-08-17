«Торпедо» подписало контракт с Мишариным

В сезоне-2018/19 Мишарин выступал за екатеринбургский «Автомобилист», в составе которого провел 32 встречи и отдал две голевые передачи. Ранее защитник выступал за московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург», и новосибирскую «Сибирь». В общей сложности провел в КХЛ 570 матчей и набрал 103 очка (22 гола + 81 передача).