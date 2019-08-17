«Сочи» победил «Спарту» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Хомутове, завершилась со счетом 4:3 (3:0, 1:0, 0:3). В составе российского клуба шайбы забросили Дмитрий Архипов (на 7-й минуте), Илья Назаревич (13), Дмитрий Лугин (16) и Денис Александров (40).