«Сочи» победил «Спарту» в товарищеском матче
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» обыграли пражскую «Спарту» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Чехии.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» обыграли пражскую «Спарту» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Чехии.
Встреча, прошедшая в Хомутове, завершилась со счетом 4:3 (3:0, 1:0, 0:3). В составе российского клуба шайбы забросили Дмитрий Архипов (на 7-й минуте), Илья Назаревич (13), Дмитрий Лугин (16) и Денис Александров (40).
«Сочи» 20 августа проведет товарищеский матч против «Энергии» (Карловы Вары).