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19:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» победил «Спарту» в товарищеском матче

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» обыграли пражскую «Спарту» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Чехии.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хомутове, завершилась со счетом 4:3 (3:0, 1:0, 0:3). В составе российского клуба шайбы забросили Дмитрий Архипов (на 7-й минуте), Илья Назаревич (13), Дмитрий Лугин (16) и Денис Александров (40).

«Сочи» 20 августа проведет товарищеский матч против «Энергии» (Карловы Вары).

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