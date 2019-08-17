«Барыс» потерпел первое поражение в предсезонке и занял второе место на турнире в Швейцарии

Источник: РИА "Новости"

Игра турнира Lehner Cup в Швейцарии завершилась со счетом 3:5. Дважды казахстанский клуб пропустил в большинстве.

Вперед «Цуг» вышел на десятой минуте после шайбы бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Якуба Коваржа, но на 12-й «Барыс» усилиями новичка Аркадия Шестакова сравнял счет.

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Второй период остался за серебряным призером чемпионата Швейцарии. На шайбы Сантери Алатало на 29-й минуте и Грегори Хофманна на 31-й «Барыс» смог ответить лишь точным броском Ярослава Евдокимова на 34-й.

Еще три шайбы зрители увидели в третьем периоде. На 45-й минуте у «Цуга» отличился Лино Марчини, но на 54-й «Барыс» ответил голом Павла Акользина, однако на 59-й Хоффман оформил дубль и установил окончательный результат.

Напомним, на Lehner Cup «Барыс» стартовал с победы над швейцарской «Амбри-Пиоттой» со счетом 4:1. Также в турнире играл чешский «Витковице», а все участники провели по два матча.

С шестью очками победителем Lehner Cup стал «Цуг». Вторым с тремя баллами финишировал «Барыс», опередивший «Амбри-Пиотту» за счет победы в очной игре. Замкнул таблицу «Витковице», проигравший оба матча.

Учебно-тренировочный сбор «Барыса» в Швейцарии стартовал 14 августа и продлится до 24-го. Команда сыграет еще два товарищеских матча против местных клубов: 20-го — с «Давосом», а 22-го — с «Лугано».