«Барыс» потерпел первое поражение в предсезонке и занял второе место на турнире в Швейцарии
Хоккеисты «Барыса» уступили швейцарскому «Цугу» и потерпели первое поражение в предсезонке, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» уступили швейцарскому «Цугу» и потерпели первое поражение в предсезонке, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра турнира Lehner Cup в Швейцарии завершилась со счетом 3:5. Дважды казахстанский клуб пропустил в большинстве.
Вперед «Цуг» вышел на десятой минуте после шайбы бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Якуба Коваржа, но на 12-й «Барыс» усилиями новичка Аркадия Шестакова сравнял счет.
Второй период остался за серебряным призером чемпионата Швейцарии. На шайбы Сантери Алатало на 29-й минуте и Грегори Хофманна на 31-й «Барыс» смог ответить лишь точным броском Ярослава Евдокимова на 34-й.
Еще три шайбы зрители увидели в третьем периоде. На 45-й минуте у «Цуга» отличился Лино Марчини, но на 54-й «Барыс» ответил голом Павла Акользина, однако на 59-й Хоффман оформил дубль и установил окончательный результат.
Напомним, на Lehner Cup «Барыс» стартовал с победы над швейцарской «Амбри-Пиоттой» со счетом 4:1. Также в турнире играл чешский «Витковице», а все участники провели по два матча.
С шестью очками победителем Lehner Cup стал «Цуг». Вторым с тремя баллами финишировал «Барыс», опередивший «Амбри-Пиотту» за счет победы в очной игре. Замкнул таблицу «Витковице», проигравший оба матча.
Напомним, что 11 августа «Барыс» выиграл домашний Кубок Президента РК, одержав четыре победы в четырех матчах против «Салавата Юлаева» (2:1, по буллитам), «Автомобилиста» (3:2), «Нефтехимика» (5:3) и «Ак Барса» (6:1).