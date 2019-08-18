В СКА могут вырасти сразу несколько российских топ-вратарей

Уровень

Для будущего хоккея самый важный матч прошел в субботу. В Санкт-Петербурге на турнире для клубов ВХЛ Ярослав Аскаров вышел в стартовом составе «СКА-Невы» против очень сильного «Динамо», тоже из Санкт-Петербурга. Команда Аскарова победила — 5:0.

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Сам по себе результат довольно сенсационный, если вы не следите за высшей лигой, то я объясню: команда системы СКА значительно обновилась, омолодилась, а динамовцы все межсезонье работали над тем, чтобы стать фаворитом турнира. И Аскарову приготовили довольно серьезное испытание для дебюта. Но он играл просто великолепно. И пусть у соперника в этот день мало что получалось, но они все равно имели несколько моментов.

Я не вспомню каких-то значительных спасений Ярослава, но ведь тренеры вратарей считают, что оценивать голкиперов по сэйвам нельзя ни в коем случае. Если ты правильно выбираешь позицию, идеально читаешь ситуацию, то забить тебе нелегко. Ярослав этим и выделялся. Нисколько не волновался, делал то, что нужно. Пару раз поспешно накрывал шайбу, но это мы ему уж можем простить. То есть реально он готов к выступлению на таком уровне и в МХЛ ему делать совершенно нечего.

Напомним, что совсем недавно Мельничук засушил игру против «Витязя» в первой команде, а еще в системе есть очень перспективный Кочетков, а в высшей лиге не стал бы сбрасывать со счетов Лысенкова. Все портит Хелльберг, с которым надо бы быстрей расторгнуть контракт и отправить зарабатывать деньги в другое место. В системе СКА полно крутых российских вратарей.

Матч

В Уфе встретились «Салават Юлаев» и «Трактор», челябинцы победили со счетом 1:0, чем всерьез переполошили тренеров и менеджеров уфимцев. Хозяева провел очень крутой первый период: много атаковали, размашисто шли вперед, зажали соперника на своей половине и должны были забивать неоднократно. Но про то, что у вратаря челябинцев Василия Демченко предстоит лучший сезон, мы уже говорили, а половина матча доказала, что все идет по плану. Голкипер был на таком кураже, что в Челябинске должны вообще успокоиться. А затем Демченко поменяли, но к этому времени от злого «Салавата Юлаева» ничего не осталось.

Характер — очень серьезная проблема команды. Не реализовав несколько моментов, она сдулась, а потом стала ошибаться в простых ситуациях и снова начала показывать свою игру середины прошлого сезона, когда каждый вечер общественность требовала отставки Николая Цулыгина. Ни он, ни его помощники, ни капитан с ассистентами не могли взбодрить коллектив.

Для «Трактор» такой соперник — подарок, так как команда со стилем Скудры просто ждет своего шанса, берет положенное, а, поведя в счете, закрывается и смотрит, что будут делать другие. Уверен, что если бы «Салават Юлаев» не развалился, а снова бы пошел вперед, уже проигрывая в счете, то челябинцы бы их наказали раза два-три. Но «Трактору» уже ничего не надо было. Отмечу, что несмотря на минимальную победу, клуб из областного центра все равно играл довольно стильно, совершенно не так, как в прошлом сезоне. Команды встретятся повторно и очень интересно, что придумает Цулыгин.

Шанс

В Нижнекамске встретились «Ак Барс» и «Нефтехимик». Это был довольно скучный матч, но в Казани должны привыкнуть к такому, особого веселья в игре и не будет. Мне кажется, что главный тренер на этой встрече дал последний шанс Вячеславу Основину, да и Андрею Педану, проявить себя, показать, что они готовы выполнять его требования. Первый растворился, был совершенно незаметен, хотя он был в довольно непростых условиях, ведь он вышел в четвертом звене с молодыми Емецом и Галимовым (Емец, говорят, восходящая звезда казанского клуба и последите за ним внимательней).

Думаю, что если у кого-то и были вопросы по Основину, то они отпали. Педан же сыграл довольно прилично, стал делать то, что надо, например, применять свое умение выполнять силовые приемы. Еще бы агрессивней, но без удалений и мы увидим того Андрея, что наводил шорох в АХЛ.