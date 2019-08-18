В СКА могут вырасти сразу несколько российских топ-вратарей
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Для будущего хоккея самый важный матч прошел в субботу. В
Сам по себе результат довольно сенсационный, если вы не следите за высшей лигой, то я объясню: команда системы СКА значительно обновилась, омолодилась, а динамовцы все межсезонье работали над тем, чтобы стать фаворитом турнира. И Аскарову приготовили довольно серьезное испытание для дебюта. Но он играл просто великолепно. И пусть у соперника в этот день мало что получалось, но они все равно имели несколько моментов.
Я не вспомню
Напомним, что совсем недавно Мельничук засушил игру против «Витязя» в первой команде, а еще в системе есть очень перспективный Кочетков, а в высшей лиге не стал бы сбрасывать со счетов Лысенкова. Все портит Хелльберг, с которым надо бы быстрей расторгнуть контракт и отправить зарабатывать деньги в другое место. В системе СКА полно крутых российских вратарей.
В Уфе встретились «Салават Юлаев» и «Трактор», челябинцы победили со счетом 1:0, чем всерьез переполошили тренеров и менеджеров уфимцев. Хозяева провел очень крутой первый период: много атаковали, размашисто шли вперед, зажали соперника на своей половине и должны были забивать неоднократно. Но про то, что у вратаря челябинцев Василия Демченко предстоит лучший сезон, мы уже говорили, а половина матча доказала, что все идет по плану. Голкипер был на таком кураже, что в Челябинске должны вообще успокоиться. А затем Демченко поменяли, но к этому времени от злого «Салавата Юлаева» ничего не осталось.
Характер — очень серьезная проблема команды. Не реализовав несколько моментов, она сдулась, а потом стала ошибаться в простых ситуациях и снова начала показывать свою игру середины прошлого сезона, когда каждый вечер общественность требовала отставки Николая Цулыгина. Ни он, ни его помощники, ни капитан с ассистентами не могли взбодрить коллектив.
Для «Трактор» такой соперник — подарок, так как команда со стилем Скудры просто ждет своего шанса, берет положенное, а, поведя в счете, закрывается и смотрит, что будут делать другие. Уверен, что если бы «Салават Юлаев» не развалился, а снова бы пошел вперед, уже проигрывая в счете, то челябинцы бы их наказали раза
В Нижнекамске встретились «Ак Барс» и «Нефтехимик». Это был довольно скучный матч, но в Казани должны привыкнуть к такому, особого веселья в игре и не будет. Мне кажется, что главный тренер на этой встрече дал последний шанс Вячеславу Основину, да и Андрею Педану, проявить себя, показать, что они готовы выполнять его требования. Первый растворился, был совершенно незаметен, хотя он был в довольно непростых условиях, ведь он вышел в четвертом звене с молодыми Емецом и Галимовым (Емец, говорят, восходящая звезда казанского клуба и последите за ним внимательней).
Думаю, что если у
Квартальнов после игры опять переживал, что команда не смогла удержать победный счет в основное время, но тут уж дело даже не в защитниках (а грубую ошибку допустил Роман Абросимов), а в форвардах, которые весь матч делали непонятно что. Опять же тренер отметил, что в последнее время команда не занималась игровыми упражнениями, начала совсем недавно, буквально пару дней назад и это не удивительно. И в ЦСКА умение