Хоккейный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» отличились нападающий Мартиньш Карсумс (7-я минута), спустя 36 секунд вторую шайбу забросил защитник Андрей Кутейкин (7). Оба хоккеиста ранее выступали за московское «Динамо».

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Первый матч в межсезонье за «Спартак» провел защитник Патрик Херсли, который в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА.

В прошлом сезоне «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф команда проиграла в первом раунде СКА (2−4 в серии). «Динамо» завершило регулярный чемпионат на пятом месте, а в плей-офф завершило выступление во втором раунде, проиграв московскому ЦСКА (1−4).