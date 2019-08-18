Хоккейный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в товарищеском матче

В составе «Спартака» отличились нападающий Мартиньш Карсумс (7-я минута), спустя 36 секунд вторую шайбу забросил защитник Андрей Кутейкин (7). Оба хоккеиста ранее выступали за московское «Динамо».
Первый матч в межсезонье за «Спартак» провел защитник Патрик Херсли, который в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА.
В прошлом сезоне «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф команда проиграла в первом раунде СКА (2−4 в серии). «Динамо» завершило регулярный чемпионат на пятом месте, а в плей-офф завершило выступление во втором раунде, проиграв московскому ЦСКА (1−4).
Новый сезон КХЛ откроется матчем между ЦСКА и омским «Авангардом» 1 сентября. «Спартак» в первом матче нового сезона на выезде сыграет с рижским «Динамо», московское «Динамо» дома примет нижегородское «Торпедо», обе встречи пройдут 2 сентября.