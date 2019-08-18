«Видимо, я слабый по меркам КХЛ». Форвард сборной Казахстана — об уходе из «Барыса» и шансах сыграть на ЧМ

В КХЛ Кучин дебютировал в 2016 году. За два сезона в «Барысе» он набрал 17 (6+11) очков в 77 матчах. Из этих игр десять форвард провел в плей-офф, но результативными действиями там не отметился.

По словам 30-летнего Кучина, причиной ухода из «Барыса» могло стать то, что он не подходит под тактику главного тренера Андрея Скабелки. При этом хоккеист не теряет надежды вернуться в КХЛ.

— Прошлый сезон начинали в системе «Барыса», но потом ушли оттуда. Что не сложилось? Почему не закрепились в первой команде?

— Наверное, не подошел под тактику главного тренера. Видимо, слабый по меркам КХЛ, — говорит Кучин.

— Надеетесь еще вернуться в КХЛ?

— Конечно, каждый хоккеист мечтает играть на таком уровне. Все равно уровень КХЛ отличается от чемпионата Казахстана.

— Весной вас звали в сборную?

— Я вроде был в расширенном списке. Но вызова так и не получил.

— Надеетесь сыграть на следующем чемпионате мира в элитном дивизионе, который пройдет в Швейцарии?

— Конечно, надеюсь. Но там совсем другой уровень. Естественно, хочется сыграть с лучшими сборными мира. Сезон покажет. Если буду играть на хорошем уровне, то тогда решение за тренерским штабом. Если не буду показывать свою лучшую игру, то тогда о каком чемпионате мира можно говорить.

Отметим, что воспитанник магнитогорского хоккея Кучин выступает в Казахстане с 2012 года. До «Барыса» и «Бейбарыса» он успел поиграть за «Арлан» и «Горняк». В сборной Казахстана Кучин дебютировал в 2016 году и принимал участие в двух ЧМ в первом дивизионе, где отметился тремя (1+2) очками в 10 матчах.