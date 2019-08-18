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18:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард минского «Динамо» разбил заградительное стекло, празднуя забитый гол

Минское «Динамо» встречалось с клубом «Неман» в матче за третье место Кубка Салея.

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Игра завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «Немана».

В третьем периоде хоккеистам минского «Динамо» удалось сравнять счёт. Нападающий «зубров» Никита Феоктистов забросил шайбу, после чего отпраздновал её, прыгнув на скорости на борт. Конструкция не выдержала напора игрока, и соседнее заградительное стекло разлетелось на осколки. Работникам арены пришлось потратить примерно 15 минут для того, чтобы вернуть конструкции надлежащий вид.

Подопечные Крэйга Вудкрофта заняли четвёртое место на турнире. В полуфинале клуб КХЛ проиграл «Динамо-Молодечно».

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