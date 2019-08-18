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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» вновь победил «Салават Юлаев» в контрольном матче

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» вновь победили уфимский «Салават Юлаев» в контрольном матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Днем ранее в Уфе «Трактор» победил 1:0. В воскресенье челябинцы вновь обыграли хозяев льда — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). У «Трактора» отличились Антон Глинкин (18-я минута) и Федор Малыхин (52). У «Салавата» шайбу забросил Евгений Лисовец (58).

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