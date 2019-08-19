Кубок Салея. «Суперсерии» не случилось: минское «Динамо» вновь строит команду

Ледовая арена на севере страны действительно впечатляет. Она вместительнее, чем дворцы во многих областных центрах и не только. Месяц назад глава ФХРБ Геннадий Савилов работу именно тамошних хоккейных радетелей в плане привлечения зрителей на трибуны приводил в пример. Неслучайно: «Локомотив» вырос во всех отношениях, а в новом сезоне экстралиги наверняка пошумит. На его заключительном матче в рамках Кубка Салея собралась аудитория в 1810 человек, и некий бонус в виде «финала четырех» город точно заслужил.



Хотя затея собрать в выходные аншлаг заранее была обречена на провал. Как и любым нормальным белорусам, минское «Динамо» оршанским болельщикам — постольку поскольку. Здесь детворе и всем прочим желающим при входе рисуют на щеках белый, синий и оранжевый цвета. Пользуются ли вообще спросом другие, неизвестно.



Если чемпионат Беларуси, а в особенности — дивизион «В», вам не шибко интересен, можете запросто перепутать самые ходовые шарфы и майки с атрибутикой «Айлендерс», где, пожалуй, лучшие годы заокеанской карьеры провел тренер минских «зубров» Михаил Грабовский. На самом же деле к «островитянам» все это не имеет никакого отношения, несмотря на присутствие экс-нападающего на столичной скамейке. И это здорово, что сюда ходят на своих, а не на динамовцев, которые заявлялись как бы хедлайнером финального мини-турнира.



Источник: Прессбол

Увы, от самой привлекательной афиши уик-энда всех предательски избавили молодечненцы. После долгой паузы нынешние подопечные Крэйга Вудкрофта вернулись в число участников Кубка Салея. Формат розыгрыша, бесспорно, интриговал своеобразным ремейком весенней «суперсерии», в котором бы кхловский флагман встретился с командой Михаила Захарова, но… «Юность» оказалась единственной, кому пересечься с высоким гостем не довелось. И единственной, кому не удалось у «Динамо» выиграть.



«Огорчился, конечно. Все хотят против минского “Динамо” сыграть. Кравченко удалось, Пушкову удалось, мне — не удалось», — не стал скрывать после завоевания титула Михаил Захаров.



***



Младшие «зубры», безусловно, заслуживают комплиментов за трудовую субботнюю победу 4:2. Равно как и парни Михаила Захарова, победившие в обоих матчах — полуфинальном и титульном. Однако прямо сейчас гораздо любопытнее и актуальнее поговорить о главной команде страны. Поскольку в итоге «бело-синие» не просто остались без трофея, но даже и без третьего места. Так есть ли этому оправдания?



Источник: Прессбол

Аргументов, которые призывают не делать глубоких выводов из динамовских неудач, в эти дни сказано достаточно. Критики выдерживают не все. Первый, например, касается готовности иностранцев, далекой от оптимальной. Что в принципе правда. Впрочем, есть и «но».



Со мнением Вудкрофта, озвученным на пресс-конференции, легко согласиться. Да, некоторые легионеры на самом деле присоединились к команде совсем недавно и еще испытывают естественные трудности, связанные со сменой часовых поясов. Не все они в одинаковых кондициях и в ближайшее время наверняка прибавят — как в физике, так и в «химии». Охотно верится.



И нет ничего предосудительного, что тот же Эллиотт (если имеем в виду самые ранние подписания) не работал с коллективом на первом предсезонном сборе в Пинске, а другие — вроде Энрота — используют, по признанию главкома, национальный Кубок главным образом как средство получения игровой практики. Пусть. Иностранцам много где в КХЛ по объективным причинам позволено приезжать в расположение клуба позже — когда тренировочная работа в самом разгаре. Они почти всегда превосходят уровнем местных воспитанников, в их профессионализме редко приходится сомневаться — поэтому никаких проблем.



Дело, собственно, в другом. Легионеров не стоит упоминать вовсе. Ибо если для того, чтобы одержать хотя бы одну победу над представителем экстралиги, пусть и такими крепкими как из Молодечно или Гродно (уже при чрезвычайно задетом самолюбии!), надо прежде всего и только полагаться на Шора, Граньяни, Грецкого и так далее, значит, с составом флагмана что-то не так. Отдельно вспомним, никакие возрастные лимиты (в отличие от конкурентов) на минское «Динамо» в завершившемся турнире не распространялись.



Источник: Прессбол

И если уж закрывать легионерскую тему, следует подчеркнуть: удручает, если даже только набирающий форму Эллиотт выделяется на фоне белорусов катанием, а Граньяни — по-прежнему завидным броском. Ну, а мастерство Паре также видно невооруженным глазом.



Как бы то ни было, моветон — упоминать их фамилии, учитывая, что нынешним летом «Динамо» могло фактически задействовать кого угодно. Штаб Вудкрофта был вправе пригласить на просмотровый контракт любого игрока и успешно возможностью пользовался. Простая логика: хоккеисты, находящиеся в составах соперников, на усмотрение Крэйга и его ассистентов, сейчас слабее. А надо мириться, что именно они на площадке нынче оказались сильнее.



***



Трагедии из предсезонных поражений делать излишне. Проигрывают все. Взять хотя бы «Амур», который не так давно ударил в грязь лицом, уступив с разгромным счетом (0:7) «Маунтфилду» из Градец-Карлове. Бывает. Куда хуже, когда сокрушительные фиаско никак не сказываются на мотивационных установках. Тут вопрос: а было ли задето, как должно, самолюбие динамовцев в Нижнем Новгороде?



Поражение от «Хумо» — мало кому известного клуба Ташкента — обязано было бы, по-хорошему, послужить эдакой пощечиной. После него уязвленный коллектив обычно жаждет крови — абсолютно неважно, чьей. Будь это гранд, или менее состоятельный противник. Казалось, в субботу на площадку выйдут разъяренные «зубры», а в итоге…

Источник: Прессбол





Данность такова, что, похоже, трофей как таковой минчанам не слишком ценен. Нынешний регламент Кубка Салея, разумеется, куда занимательнее для болельщиков. Спросите, в конце концов, у Пушкова и Захарова — оба изначально не скрывали желания проверить свои силы в противостоянии с «бело-синими». Но на данном этапе он не дает никаких преференций. Ни команде в целом, ни отдельным исполнителям — в плане финансовых или каких-то еще выгод. Когда не позади, а впереди сезон КХЛ и никто не заикнется о необходимости присутствия «Динамо» в сильнейшей лиге континента.



От того, что над головой мог бы поднять кубок Китаров, не изменилось бы глобально ничего. Александр, а равно и большинство его партнеров, выходивших на лед в субботу-воскресенье, имеют односторонние соглашения, на которые никак не влияют оршанские горести. Ни преимуществ, ни потерь. Те же, кому всерьез есть, что доказывать, имели скудное игровое время. Или уже угодили под предыдущий раунд отсева и отправились по тем адресам, откуда и призывались на пробные контракты.



Есть пример братьев Сергея и Александра Малявко. Они на «Динамо» нисколько не в обиде, однако, по-видимому, не до конца понимают критерии, по которым были откомандированы обратно в Гродно.

Источник: Прессбол





***



«У нас еще есть две недели, чтобы отладить взаимодействия», — утверждает Александр Павлович. Ему вторит и Никита Феоктистов: «Увидели, над чем нужно работать. Надо подтянуть командную «химию». Все правда: этому действительно надо посвятить тренировочное время. Отлично, если все — от каждого игрока до главного тренера — знают, где отыскать резерв.



Вот только нельзя забывать: в Орше мы наблюдали «Динамо» на фоне конкурентов, также не начавших борьбу в «регулярке» чемпионата Беларуси. Конечно, и у «Динамо"-Молодечно, и «Немана» была более насыщенная перед «финалом четырех» спарринговая программа. Однако одни вышли из отпуска всего лишь на десять дней раньше подопечных Вудкрофта, другие — аж в начале июля, то есть всего на пару дней!



Наконец, образно говоря, еще вчера Сергей Пушков не знал, сможет ли вновь рассчитывать в ближайшее время на уже упомянутых братьев Сергея и Александра Малявко, придумавшие вместе с Егором Степановым вчера третью, решающую, шайбу в ворота Энрота. И если думаете, будто их возвращение в Гродно — это механическое усиление, то ровно в такой же плоскости справедливо рассуждать и о «Динамо». Тогда и в одном, и в другом случае состоятельны ссылки на неидеальное взаимопонимание на льду.

Источник: Прессбол





«Команда еще только строится. До старта КХЛ есть две недели, чтобы успеть привыкнуть к новой системе», — замечает Павлович. Ему, естественно, — комплимент. После деморализующего поражения в овертайме от «Немана» остановиться и выдержать ответ перед журналистами — похвально. Ведь некоторые избегают не только нашего брата, но и своих болельщиков. Из фанатского сектора «зубров» благодарят Феоктистова и просят, чтобы тот провел разъяснительную беседу с командой и чтобы в следующий раз партнеры тоже воздали должное прибывшим из столицы поклонникам, срывавшим голос на протяжении пары дней. Никита за остальных извиняется.



Ну да ладно. Сейчас не об этом. А о том, что вызывает особенное недоумение. Новый главком в понимании многих — это якобы разрушенное до основания здание. Мол, новая метла сметает все прежнее, а том числе позитивно отшлифованное, и начинает все буквально с нуля.



Если бы это было так, любой тренерский штаб, наверное, задерживался бы всюду навсегда. Потому что легче ломать, чем строить. Но ведь Энрот продолжает делать то же, что и раньше, — ловить шайбы. А Андрей Костицын, как и часто прежде, играет клюшкой и выходит в бригаде большинства, скажем, с тезкой Степановым. Почему нужно считать, будто всему необходимо хоккеистов учиться с нуля, словно проблемы розыгрыша лишнего возникла в одночасье и над ней не бился Горди Дуайер, а позже — Андрей Сидоренко?



***



«Динамо» проиграло оба матча, а главное — не убедило. Благо финальный поединок все равно удался. Несмотря на две пропущенные в дебюте шайбы, молодечненцы быстро отыгрались и неслабо озадачивали фаворита — «Юность». Как справедливо отметил Дмитрий Кравченко, «Обе команды демонстрировали острую игру, и мы, и Молодечно хотели победить. Но, увы, побеждает только один. Благодарю ребят за проделанную работу и болельщиков всей страны. В частности, и молодечненцев. Были моменты, когда трижды попали в перекладину. Если бы шайба летела пониже…»



Источник: Прессбол