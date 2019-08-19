Голеадор, тафгай и «столб». Как «Барыс» будет использовать нового форварда из НХЛ

Источник: mlive.com

Начнем с проблем Андрея Скабелки. Покинули клуб Андре Петерссон, Мэтт Фрэттин и Патрис Кормье. Все трое набрали довольно много очков в КХЛ, и их отсутствие должен был кто-то компенсировать. Отчасти такой заменой стал Корбэн Найт. Присматривается к новой команде Адам Хелука, а вот снайпера пока нет.

Им вполне может стать Тангрэди. 193-сантиметровый нападающий воплощает в себе роль голеадора, «столба» и тафгая. В АХЛ у него более 500 минут штрафа. Есть на его счету и голы с передачами — 171 и 209. К 30 годам Эрик даже выигрывал АХЛ вместе с клубом «Гранд Рэпидс Гриффинс», когда его одноклубником был Эдди Паскуале.

Пересекался Тангрэди и еще с несколькими хоккеистами, хорошо нам знакомыми. Например, он играл за «Виннипег», когда там были Кормье и казахстанец Николай Антропов. А в сезон 2009/10 Тангрэди играл за фарм-клуб «Питтсбург Пингвинс» в АХЛ вместе с другим форвардом сборной Казахстана Константином Пушкаревым.

На что же способен Эрик? Представьте себе, но нападающий в трех из последних четырех сезонов в АХЛ набирает не менее 60 очков. Тангрэди — претендент на игру в первом звене. Подвинуться, скорее всего, придется Дмитрию Шевченко.

Россиянин с казахстанским паспортом уйдет ниже по ротации, а Тангрэди перейдет на левый фланг атаки, где сейчас играет Ииро Пакаринен. Финский легионер отправится на правый фланг, ведь он может играть на обоих краях наступления.

30-летний Тангрэди может стать новым символом «Барыса» — болельщики любят, когда хоккеист не только забивает и отдает, но и дерется. Помните о популярности Дамира Рыспаева? Так вот, Эрик и опытнее, и успешнее своего казахстанского коллеги.

Уважение вызывают 153 матча Тангрэди в НХЛ и его неплохая позиция выбора на драфте (42-й номер во втором круге). «Питтсбург», «Виннипег», «Монреаль», «Детройт» и «Нью-Джерси» давали шанс форварду, и он отметился 17 очками (5+12).

Интересно, но первым клубом в НХЛ у Эрика был не «Питтсбург», а «Анахайм». «Могучие утята» подписали игрока на три года, но обменяли через неполных три месяца вместе с обладателем Кубка Стэнли Крисом Куницем на лучшую молодую звезду сезона-2006/07 Райана Уитни.

И если Куниц еще дважды выиграет трофей, то его «напарник» по обмену только дебютирует в Лиге. Связан с Эриком еще один интересный переход: «Виннипег» обменяли его с «Монреалем» на вратаря Петера Будая и форварда Патрика Холланда. Если атакующий игрок ни чем себя не проявил, то Будай после обмена выдал лучший сезон в карьере в АХЛ, забрав практически все возможные награды по его итогам.

Так почему стоит присмотреться к Тангрэди? Этот 100-килограммовый игрок был на неплохом счету в США — может он принести пользу и «Барысу». В лучшем сезоне в АХЛ он собрал 68 (33+35) очков, а разве в КХЛ требования выше? С квалифицированными партнерами по атаке Эрик может сделать то, что делали до него Брэндон Боченски с Найджелом Доусом — потащить за собой «Барыс».

Возможно, что именно такого исполнителя «Барысу» и не хватало. Если он заиграет, то столичный клуб может забыть об уходе прежних лидеров, ведь Тангрэди делает на площадке все и даже больше. Возраст позволит поиграть еще несколько лет, лишь бы у него получилось успешно стартовать.