«Из простой игры может сделать сложную». Главный судья ВХЛ ответил на вопрос о проблемах с Рыспаевым

Автор программы «Вышка» Алексей Шевченко спросил, будет ли Рыспаев проблемой для судей ВХЛ.

«Нет. Здесь, как и с симулянтами, есть — ну это, конечно, не черный, просто список хоккеистов, которые могут из простой игры сделать сложную. Он есть у судей, на сборах мы проговорили и ребята сами сказали, что и как надо делать. Мы их поддержали.

Естественно, никакой линейный судья за ним специально бегать не будет. На установках и перед игрой они будут общаться и напоминать друг другу, что такой хоккеист присутствует, — сказал Карпушин.

Отметим, что к новому сезону 24-летний Рыспаев готовится с «Номадом», который дебютирует в ВХЛ. Защитник в любой момент может подняться из фарм-клуба в «Барыс», так как его двусторонний контракт действует до апреля 2020 года.

Летом 2016 года Рыспаев получал от КХЛ бессрочную корпоративную дисквалификацию за то, что один побил нескольких хоккеистов «Куньлуня» в предсезонной игре. В лигу он смог вернуться лишь в декабре 2017 года.