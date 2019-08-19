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22:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Из простой игры может сделать сложную». Главный судья ВХЛ ответил на вопрос о проблемах с Рыспаевым

Главный арбитр Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Михаил Карпушин ответил на вопрос о защитнике «Номада» Дамире Рыспаеве.

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Автор программы «Вышка» Алексей Шевченко спросил, будет ли Рыспаев проблемой для судей ВХЛ.

«Нет. Здесь, как и с симулянтами, есть — ну это, конечно, не черный, просто список хоккеистов, которые могут из простой игры сделать сложную. Он есть у судей, на сборах мы проговорили и ребята сами сказали, что и как надо делать. Мы их поддержали.

Естественно, никакой линейный судья за ним специально бегать не будет. На установках и перед игрой они будут общаться и напоминать друг другу, что такой хоккеист присутствует, — сказал Карпушин.

Отметим, что к новому сезону 24-летний Рыспаев готовится с «Номадом», который дебютирует в ВХЛ. Защитник в любой момент может подняться из фарм-клуба в «Барыс», так как его двусторонний контракт действует до апреля 2020 года.

Летом 2016 года Рыспаев получал от КХЛ бессрочную корпоративную дисквалификацию за то, что один побил нескольких хоккеистов «Куньлуня» в предсезонной игре. В лигу он смог вернуться лишь в декабре 2017 года.

В КХЛ Рыспаев набрал 194 минуты штрафа за 25 игр. По данным Eliteprospects, сумма удалений защитника за карьеру составляет 577 минут.

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