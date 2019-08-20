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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

Американское решение для Скабелки. Как изменится «Барыс» после перехода легионера из НХЛ

30-летний игрок должен стать ключевой фигурой в команде.

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Источник: AP 2019

30-летний Эрик Тангрэди стал очередным новичком «Барыса» в текущем межсезонье Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Опытный американец должен сыграть заметную роль в ротации Андрея Скабелки. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

В первую очередь, заметим, что Тангрэди приехал вовремя — приглашение американца «развязывает руки» тренеру из Беларуси. Ударное звено теперь выглядит цельным. Слева сыграет Тангрэди, в центре — Корбан Найт, а Ииро Пакаринен — справа. Почему так? Американец уютно чувствует себя на «пятаке», а два его партнера по тройке должны доставлять туда шайбу. У Пакаринена неплохой бросок, а Найт может создать опасность одной передачей.

Куда отправится Дмитрий Шевченко, которого наигрывали к лидерам? Вряд ли он разобьет вторую атакующую тройку, где Дастина Бойда дополняют два быстрых форварда — Никита Михайлис с Адамом Хелукой. Не удивимся, если увидим «95» номера в третьей тройке — вместе с Антоном Сагадаеевым и Павлом Акользиным. Габаритный нападающий может принести тут много пользы в борьбе за шайбу.

Четвертое атакующее звено выглядит также довольно работоспособно. Аркадий Шестаков вместе с Егором Петуховым и Кириллом Панюковым могут занести себе в актив выезд в Швейцарию — они не только отрабатывали в меньшинстве, так еще и успевали забивать голы, которыми «Барыс» на выезде пока радует не часто.

В запасе у Скабелки есть еще Роман Старченко, Кертис Волк и Талгат Жайлауов. Если последний, скорее всего, начнет сезон с «Номадом», то первые двое — надежда сборной Казахстана. В такой жесткой конкуренции, где обязательно кто-то сядет на лавку, непросто будет получать игровое время. Тут нужно быть либо лидером, либо быть незаменимым. В новом «Барысе» еще не все роли распределены.

Одно можно сказать точно. «Барыс» решил все свои кадровые проблемы после ухода группы лидеров. Да, команда выглядит по-другому, а оборона с атакой не так угрожающе по именам, но тренерский штаб не сможет кивать в сторону смены игроков. Обновленная команда выглядит довольно перспективно, и задача специалистов на скамейке запасных — сделать из нее сильную и сплоченную дружину.

Напомним, столичный «Барыс» стартует в КХЛ 3 сентября в домашнем матче с «Адмиралом» из Владивостока. В межсезонье подопечные Андрея Скабелки выиграли Кубок Президента в Нур-Султане, а сейчас находятся на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии.

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