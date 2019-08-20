Минское «Динамо» пригласило на просмотр 16-летнего нападающего

С 6 до 13 лет Пальчик играл в школе «Шахтера», а потом перебрался в СДЮШОР «Юность». В прошлом сезоне попал в команду для игроков не старше 18 лет, выступавшую в Экстралиге Б. В 42 матчах он забросил 23 шайбы, став при этом одним из двух хоккеистов, завершившим чемпионат с положительным показателем полезности.