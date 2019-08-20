Минское «Динамо» хочет вернуть Колячонка и Шаранговича из Северной Америки

Усилят ли Шарангович и Колячонок минское «Динамо», станет известно в ближайшее время.

Шарангович в сезоне-2018/19 выступал за «Бингхэмптон Дэвилз» в АХЛ. Форвард набрал 17 (9+8) очков в 68 матчах при 14 минутах штрафа и показателе полезности «-17». Также Егор провел 5 матчей за сборную Беларуси на чемпионате мира (D1A) в Нур-Султане и забросил одну шайбу при показателе полезности «-2». В сезоне-2017/18 Шарангович уже выступал за минское «Динамо» в КХЛ. Сыграл за клуб 47 матчей, в которых отметился 12 (4+8) очками.