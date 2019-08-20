«Получаю меньше 50 тысяч, будет больше — отдам родителям». Самый талантливый вратарь мира — россиянин из СКА

Источник: Спорт-Экспресс

Ярослав Аскаров — один из самых талантливых молодых российских хоккеистов. Благодаря его игре наши юниорские сборные взяли серебро на чемпионате мира для игроков младше 18 лет в апреле и золото на недавнем Кубке Глинки/Гретцки. За океаном Аскарова уже называют одним из претендентом на первый номер драфта НХЛ 2020 года и сравнивают с Кэри Прайсом и Андреем Василевским.

Ярослав родился в 2002 году, он воспитанник «Авангарда», но в 11 лет переехал в Санкт-Петербурге, где с прошлого сезона выступает в системе СКА. Он провел год в МХЛ, а на прошлой неделе дебютировал в составе клуба ВХЛ «СКА-Нева». Возможно, мы увидим Аскарова в этом сезоне и в КХЛ. О потенциальном дебюте за СКА, семье, переезде в Питер, мечтах и победе на «Глинке» Ярослав рассказал Алексею Шевченко.

Омск, деньги, машина

— Вы уехали из Омска в 11 лет. Была возможность остаться и играть за «Авангард»?

— Руководство тогда другое было. А я хотел уехать. Хоть мне и было всего 11 лет, но я все тогда решил.

— Почему?

— Команда у нас была ниже среднего, все лидеры, как закончился сезон, поехали на просмотр в другие места. А почему? Например, стипендию не выплачивали, хотя обещали — а даже если копеечку получаешь, то приятно. За старший 2001 год рождения играть не подпускали, всего пару-тройку занятий с ними было за все время. Тренер вратарей редко приходил, работы с ним почти не было. Плюс я жил очень далеко от арены — на каждую тренировку по полтора часа ездил в одну сторону. Все это вместе накопилось, не хотелось оставаться.

— Ваша фотография до сих пор висит на арене в Омске?

— Нет, сняли после ЮЧМ.

— Чем-то объяснили это?

— Был удивлен, что она вообще висела после того, как я уехал из Омска. Друзья и знакомые постоянно про нее говорили. Думал, после чемпионата мира схожу посмотрю, а ее сняли.

— «Авангард» пытался вас обратно вернуть в течение последнего сезона?

— До того, как я начал играть в МХЛ в прошлом году, были звонки, но как-то все было неохотно с их стороны. Говорили, мол, если хотите, может, вернетесь, но, если не хотите, ничего страшного.

— Говорят, что совсем молодых игроков системы СКА деньгами не балуют. У вас большая зарплата?

— Нет. По поводу контракта ничего не хочу говорить.

— Но он меньше 50 тысяч рублей?

— Пока еще да.

— Ждете повышения зарплаты? Чтобы могли себе позволить машину, слетать за границу?

— Любой хоккеист хочет получать хорошую зарплату, и я не исключение. Но деньги деньгами, а главное — чтобы давали играть, чтобы я получал опыт и рос. Как сейчас, например, мне доверяют за команду ВХЛ выступать.

— А что бы купили, если получали бы миллион рублей в месяц?

— Пока живу с родителями, мне пока сильно много и не надо. Будут хорошо платить — буду большую часть им отдавать. Мне зачем в 17 лет крупная сумма? Я же играю в хоккей, а не хожу гулять.

— Бывает, что просите у мамы тысячу рублей на вечер?

— Нет. За юниорский чемпионат мира пришла премия — какую-то часть себе забрал, какую-то часть родителям отдал. Где-то пополам. Купил себе телефон, наушники, все остальное — на повседневные вещи. Если поглобальнее думать — то хотелось бы машину, но нет смысла брать что-то хорошее сразу. Сначала простенький автомобиль, опыта-то нет вождения. Потом уже возьму получше.

Режим, школа, семья

— Вы пока живете с родителями. Есть какие-то правила — после десяти вечера не гулять?

— Если у нас игра, мы живем на базе в «Хоккейном городе». После матчей не распускают — чтобы был режим, чтобы не было соблазнов куда-то пойти. Поел вечером, пошел в номер, поговорил с близкими — лег спать. С утра завтрак в определенное время.

— Но когда выходные, можете в четыре утра прийти?

— У меня строго с этим. Я даже до десяти-то не гуляю, в семь-восемь уже дома.

— Алкоголь-то пробовали?

— Нет, конечно, я же спортсмен.

— А курить?

— Нет. К курению вообще отрицательно настроен, не понимаю его.

— А мультики еще смотрите?

— У меня же младший брат есть. Когда дома бываю, иногда приходится.

— А он в хоккей не играет?

— Нет, ему семь лет уже, но не занимается.

— Ваша семья уже окончательно обосновалась в Петербурге?

— Да. И мне, и родителям здесь очень нравится. Погода в Омске, может, и лучше, но возможностей в Санкт-Петербурге больше — во всем. Еще и Москва рядом. Посмотрите на поступающих в вузы — все едут в Москву и Санкт-Петербург. У каждого подростка есть стимул попасть сюда.

— А в Северной Америке могли бы жить?

— Не могу ответить на этот вопрос. Мы приезжали туда с командой, пожил там — не нравилось питание, ничего особо не ел, аппетит пропадал.

— Что не нравилось больше всего?

— Вся пища другая. В России ты можешь постоянно есть условную лапшу, курицу целый сезон, и тебе это не надоедает, а там начинаешь одно и то же — сразу тошнит.

— А английский учите?

— Все плохо с ним. Согласен, это не очень хорошо. Чтобы взяться за английский, надо хотеть очень сильно. Пока я в России, говорю со всеми по-русски, нет стимула его изучать. За границей да, без английского тяжко, он очень важен. Нужно найти время в плотном графике. Но как, когда идут игры, тренировки, — а ты в выходной будешь его учить?

— Как вы школу закончили?

— Я в 11-м классе еще.

— А ходите туда?

— Числюсь. В прошлом году то же самое было. Вообще не хожу в школу. Домашняя форма обучения — берешь задания, их выполняешь.

— С охотой садитесь за уроки?

— Нет. Когда учился, нравились география, история, русский язык. Был ряд предметов, от которых я получал удовольствие, во многом благодаря тем учителям, которые их вели хорошо, так что это было интересно и познавательно. А сейчас уже нет любимого предмета.

— Родители не давят, что надо учиться?

— Они все понимают, и я сам понимаю.

— А кем родители работают?

— Папа — на мебельной фабрике, мама — в компьютерной сфере.

— Семья небогатая?

— Нет, конечно. Так, на хлеб хватает. За границу не ездили отдыхать ни разу. Первый раз на море был в 14 лет, когда поехали в Сочи на юниорский турнир.

— Говорят, вам дадут как минимум один матч за СКА в КХЛ сыграть в этом году.

— Хорошо бы, дай бог, чтоб дали.

— В Балашихе?

— Не будем загадывать, но было бы очень классно с «Авангардом» сыграть. Если шанс дадут — надо им воспользоваться.

Интервью, драфт, Панарин

— Вы пришли на интервью, а сегодня у вас матч вечером.

— Мне это никак не мешает, я спокойно отношусь к этому, не забиваю себе голову. После интервью есть время подготовиться, даже пойти в номер поспать. Но это и не финал «Глинки» или чемпионата мира — тогда бы, наверное, не согласится поговорить прям перед ними. Тренеры оберегали от интервью иногда, считают, что вратари — это особая каста людей. Но бывает по-разному: кого-то внимание СМИ мотивирует прибавлять, кто-то считает, что, наоборот, добился всего, расти уже не надо.

— Сами пришли к таким мыслям или кто-то подсказывал?

— Сам. Когда-то про тебя в СМИ будут хорошо говорить, когда-то плохо — ты же не можешь всегда хорошо играть, так не бывает. Спады есть у всех. Будешь плохо играть — начнут хейтить, но надо относиться к этому спокойно.

— Говорят, что по вам видно, что на тренировках вы себя чувствуете очень уверенно. После победы на «Глинки» появилось понимание, что вы очень перспективный вратарь, потенциально высокий номер на драфте?

— Со стороны, может, так кажется, за собой такого не замечаю. Но, конечно, после успешных выступлений и побед появляется уверенность в собственных силах — от этого ты не уйдешь. Тебе становится комфортнее, уютнее, чувствуешь везде себя своим. Что касается драфта, то в команде и шутят на этот счет, иногда и серьезные разговоры бывают. Но он только через год — можно и подняться в рейтингах, и упасть.

— Но на отношениях с другими людьми это не сказывается?

— Нет. Я как зеркало: если человек относится ко мне хорошо, я не буду делать ему плохо. И наоборот, если кто-то настроен негативно ко мне, я не буду пытаться наладить с ним контакт, лучше проигнорирую.

— Василий Подколзин рассказывал, что все больше людей появляется, которые от него чего-то хотят, набиваются в друзья после его возросшей популярности. А у вас как?

— Немножечко есть. Это заметно: я вижу, если человек ко мне с душой обращается, а кто-то — из-за выгоды.

— Евгения Кузнецова в свое время в Челябинске постоянно пытались затащить в какой-нибудь ресторан потусить, выпить. У вас было такое?

— Да. Отказываюсь.

— Почему?

— Не тот возраст. Я еще несовершеннолетний.

— Василий Пономарев читает Ремарка. А вы тоже любите книги?

— А что, заметно? На самом деле нет — делаю вид, что начитанный и серьезный. Люблю на Youtube смотреть интервьюшки интересных мне в какой-то сфере людей, необязательно из спорта. Что-то полезное подчеркиваю для себя. Дудя смотрю, вас тоже, есть хорошие выпуски.

— Кто последний произвел впечатление?

— Панарин. Активно ведет соцсети, откровенно интервью дает. Ничего не скрывает, на все вопросы открыто говорит. Я пока так не могу — что-то скажу, и это помешает мне в дальнейшем. Люди могут не так понять, что я сказал, и подумают, что я зазвездился, корона на голове. Поэтому я с осторожностью отвечаю на вопросы — даже не только во время интервью, но и в других ситуациях. Надо подбирать слова.

— И все-таки что об интервью Панарина о России думаете?