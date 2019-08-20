«Получаю меньше 50 тысяч, будет больше — отдам родителям». Самый талантливый вратарь мира — россиянин из СКА
Ярослав Аскаров претендует на первый номер драфта НХЛ 2020 года.
Ярослав Аскаров претендует на первый номер драфта НХЛ 2020 года.
Ярослав Аскаров — один из самых талантливых молодых российских хоккеистов. Благодаря его игре наши юниорские сборные взяли серебро на чемпионате мира для игроков младше 18 лет в апреле и золото на недавнем Кубке Глинки/Гретцки. За океаном Аскарова уже называют одним из претендентом на первый номер драфта НХЛ 2020 года и сравнивают с Кэри Прайсом и Андреем Василевским.
Ярослав родился в 2002 году, он воспитанник «Авангарда», но в 11 лет переехал в
— Вы уехали из Омска в 11 лет. Была возможность остаться и играть за «Авангард»?
— Руководство тогда другое было. А я хотел уехать. Хоть мне и было всего 11 лет, но я все тогда решил.
— Почему?
— Команда у нас была ниже среднего, все лидеры, как закончился сезон, поехали на просмотр в другие места. А почему? Например, стипендию не выплачивали, хотя обещали — а даже если копеечку получаешь, то приятно. За старший 2001 год рождения играть не подпускали, всего
— Ваша фотография до сих пор висит на арене в Омске?
— Нет, сняли после ЮЧМ.
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— Был удивлен, что она вообще висела после того, как я уехал из Омска. Друзья и знакомые постоянно про нее говорили. Думал, после чемпионата мира схожу посмотрю, а ее сняли.
— «Авангард» пытался вас обратно вернуть в течение последнего сезона?
— До того, как я начал играть в МХЛ в прошлом году, были звонки, но
— Говорят, что совсем молодых игроков системы СКА деньгами не балуют. У вас большая зарплата?
— Нет. По поводу контракта ничего не хочу говорить.
— Но он меньше 50 тысяч рублей?
— Пока еще да.
— Ждете повышения зарплаты? Чтобы могли себе позволить машину, слетать за границу?
— Любой хоккеист хочет получать хорошую зарплату, и я не исключение. Но деньги деньгами, а главное — чтобы давали играть, чтобы я получал опыт и рос. Как сейчас, например, мне доверяют за команду ВХЛ выступать.
— А что бы купили, если получали бы миллион рублей в месяц?
— Пока живу с родителями, мне пока сильно много и не надо. Будут хорошо платить — буду большую часть им отдавать. Мне зачем в 17 лет крупная сумма? Я же играю в хоккей, а не хожу гулять.
— Бывает, что просите у мамы тысячу рублей на вечер?
— Нет. За юниорский чемпионат мира пришла премия —
— Вы пока живете с родителями. Есть
— Если у нас игра, мы живем на базе в «Хоккейном городе». После матчей не распускают — чтобы был режим, чтобы не было соблазнов
— Но когда выходные, можете в четыре утра прийти?
— У меня строго с этим. Я даже до
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— Нет, конечно, я же спортсмен.
— А курить?
— Нет. К курению вообще отрицательно настроен, не понимаю его.
— А мультики еще смотрите?
— У меня же младший брат есть. Когда дома бываю, иногда приходится.
— А он в хоккей не играет?
— Нет, ему семь лет уже, но не занимается.
— Ваша семья уже окончательно обосновалась в Петербурге?
— Да. И мне, и родителям здесь очень нравится. Погода в Омске, может, и лучше, но возможностей в
— А в Северной Америке могли бы жить?
— Не могу ответить на этот вопрос. Мы приезжали туда с командой, пожил там — не нравилось питание, ничего особо не ел, аппетит пропадал.
— Что не нравилось больше всего?
— Вся пища другая. В России ты можешь постоянно есть условную лапшу, курицу целый сезон, и тебе это не надоедает, а там начинаешь одно и то же — сразу тошнит.
— А английский учите?
— Все плохо с ним. Согласен, это не очень хорошо. Чтобы взяться за английский, надо хотеть очень сильно. Пока я в России, говорю со всеми
— Как вы школу закончили?
— Я в 11-м классе еще.
— А ходите туда?
— Числюсь. В прошлом году то же самое было. Вообще не хожу в школу. Домашняя форма обучения — берешь задания, их выполняешь.
— С охотой садитесь за уроки?
— Нет. Когда учился, нравились география, история, русский язык. Был ряд предметов, от которых я получал удовольствие, во многом благодаря тем учителям, которые их вели хорошо, так что это было интересно и познавательно. А сейчас уже нет любимого предмета.
— Родители не давят, что надо учиться?
— Они все понимают, и я сам понимаю.
— А кем родители работают?
— Папа — на мебельной фабрике, мама — в компьютерной сфере.
— Семья небогатая?
— Нет, конечно. Так, на хлеб хватает. За границу не ездили отдыхать ни разу. Первый раз на море был в 14 лет, когда поехали в Сочи на юниорский турнир.
— Говорят, вам дадут как минимум один матч за СКА в КХЛ сыграть в этом году.
— Хорошо бы, дай бог, чтоб дали.
— В Балашихе?
— Не будем загадывать, но было бы очень классно с «Авангардом» сыграть. Если шанс дадут — надо им воспользоваться.
— Вы пришли на интервью, а сегодня у вас матч вечером.
— Мне это никак не мешает, я спокойно отношусь к этому, не забиваю себе голову. После интервью есть время подготовиться, даже пойти в номер поспать. Но это и не финал «Глинки» или чемпионата мира — тогда бы, наверное, не согласится поговорить прям перед ними. Тренеры оберегали от интервью иногда, считают, что вратари — это особая каста людей. Но бывает по-разному:
— Сами пришли к таким мыслям или
— Сам.
— Говорят, что по вам видно, что на тренировках вы себя чувствуете очень уверенно. После победы на «Глинки» появилось понимание, что вы очень перспективный вратарь, потенциально высокий номер на драфте?
— Со стороны, может, так кажется, за собой такого не замечаю. Но, конечно, после успешных выступлений и побед появляется уверенность в собственных силах — от этого ты не уйдешь. Тебе становится комфортнее, уютнее, чувствуешь везде себя своим. Что касается драфта, то в команде и шутят на этот счет, иногда и серьезные разговоры бывают. Но он только через год — можно и подняться в рейтингах, и упасть.
— Но на отношениях с другими людьми это не сказывается?
— Нет. Я как зеркало: если человек относится ко мне хорошо, я не буду делать ему плохо. И наоборот, если
— Василий Подколзин рассказывал, что все больше людей появляется, которые от него
— Немножечко есть. Это заметно: я вижу, если человек ко мне с душой обращается, а
— Евгения Кузнецова в свое время в Челябинске постоянно пытались затащить в
— Да. Отказываюсь.
— Почему?
— Не тот возраст. Я еще несовершеннолетний.
— Василий Пономарев читает Ремарка. А вы тоже любите книги?
— А что, заметно? На самом деле нет — делаю вид, что начитанный и серьезный. Люблю на Youtube смотреть интервьюшки интересных мне в
— Кто последний произвел впечатление?
— Панарин. Активно ведет соцсети, откровенно интервью дает. Ничего не скрывает, на все вопросы открыто говорит. Я пока так не могу —
— И
— На данный момент меня все устраивает в России.