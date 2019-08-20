«Барыс» проиграл в овертайме самому титулованному клубу Швейцарии

Источник: РИА "Новости"

Соперником был самый титулованный местный клуб — «Давос», который 31 раз выигрывал чемпионат страны, но в прошлом сезоне занял предпоследнее, 11-е, место. По итогам овертайма зафиксирован счет 2:1 в пользу швейцарского клуба.

На пятой минуте «Давос» вышел вперед после шайбы Энцо Корви, который в 2018 году со сборной Швейцарии дошел до финала чемпионата мира и играл на Олимпиаде. Сравнять счет «Барыс» смог на 47-й минуте усилиями форварда Антона Сагадеева, а ассистировал ему форвард Ярослав Евдокимов.

Исход матча в итоге решился в овертайме. Победу «Давосу» на второй минуте принесла шайба защитника Магнуса Нюгрена, который в 2014 году выиграл «бронзу» ЧМ в составе сборной Швеции.

В прошедшем матче за «Барыс» дебютировал американский новичок Эрик Тангрйэди. Бывший форвард пяти клубов НХЛ перешел в команду 7 августа.

Ранее «Барыс» на УТС в Швейцарии сыграл два матча с клубами из местного чемпионата, уступив серебряному призеру «Цугу» (3:5) и победив «Амбри-Пиотту» (4:1), которая играла в плей-офф. Эти встречи проходили в рамках турнира Lehner Cup, на котором казахстанский клуб занял второе место.

Сбор «Барыса» в Швейцарии стартовал 14 августа и продлится до 24-го. В заключительном матче 22 августа команда Скабелки встретится с еще одним местным клубом «Лугано» — игра начнется в 23:45 по времени Нур-Султана. С составом на УТС можно ознакомиться здесь.

Напомним, что 11 августа «Барыс» выиграл домашний Кубок Президента РК, одержав четыре победы в четырех матчах против «Салавата Юлаева» (2:1, по буллитам), «Автомобилиста» (3:2), «Нефтехимика» (5:3) и «Ак Барса» (6:1).