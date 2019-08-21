Пиганович продолжит выступать за «Сибирь»
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Защитник Олег Пиганович в предстоящем сезоне КХЛ вновь будет выступать за новосибирскую «Сибирь», сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Защитник Олег Пиганович в предстоящем сезоне КХЛ вновь будет выступать за новосибирскую «Сибирь», сообщается на сайте хоккейного клуба.
«Сибирь» в мае объявила об уходе Пигановича. В среду клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 34-летним игроком.
Пиганович в прошедшем сезоне сыграл за «Сибирь» 35 матчей, забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.