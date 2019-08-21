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10:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пиганович продолжит выступать за «Сибирь»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Защитник Олег Пиганович в предстоящем сезоне КХЛ вновь будет выступать за новосибирскую «Сибирь», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» в мае объявила об уходе Пигановича. В среду клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 34-летним игроком.

Пиганович в прошедшем сезоне сыграл за «Сибирь» 35 матчей, забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

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