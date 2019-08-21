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16:47 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ сделала заявление по использованию трёх размеров площадки в новом сезоне

Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением по поводу того, что в новом сезоне клубы КХЛ будут играть на площадках сразу трёх размеров.

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«Согласно нормативным документам ИИХФ, ширина площадки может варьироваться от 25 до 30 метров, соревнования под эгидой Международной федерации в различных странах также проводятся на площадках различной ширины.

После консультаций с ИИХФ КХЛ приняла решение, что предстоящий сезон будет проведён на площадках трёх типов. В ноябре текущего года состоится предварительное заседание рабочей группы по данному вопросу с участием всех заинтересованных сторон. КХЛ в течение сезона КХЛ намерена вести тщательный мониторинг ситуации, собирая различные данные об особенностях игры на площадках различных типов.

По окончании чемпионата эта информация будет проанализирована. Полученные выводы лига обсудит с клубами и совместно с ИИХФ примет оптимальное решение. Будет предложен вариант стандартизации размеров площадок, либо существующее в данный момент положение сохранится, — заявила КХЛ в ответ на запрос корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева.

В сезоне-2019/20 клубы будут выступать на площадках трёх размеров: 60×30 метров (семь клубов — «Динамо» (Рига), «Йокерит», «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Трактор», «Торпедо»), 60×28 (11 — «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Витязь», «Динамо» (Минск), «Металлург», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сибирь», «Спартак», ЦСКА), 60×26 (шесть — «Адмирал», «Амур», «Барыс», «Динамо» (Москва), СКА, «Сочи»).

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