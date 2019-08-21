КХЛ сделала заявление по использованию трёх размеров площадки в новом сезоне

«Согласно нормативным документам ИИХФ, ширина площадки может варьироваться от 25 до 30 метров, соревнования под эгидой Международной федерации в различных странах также проводятся на площадках различной ширины.

После консультаций с ИИХФ КХЛ приняла решение, что предстоящий сезон будет проведён на площадках трёх типов. В ноябре текущего года состоится предварительное заседание рабочей группы по данному вопросу с участием всех заинтересованных сторон. КХЛ в течение сезона КХЛ намерена вести тщательный мониторинг ситуации, собирая различные данные об особенностях игры на площадках различных типов.

По окончании чемпионата эта информация будет проанализирована. Полученные выводы лига обсудит с клубами и совместно с ИИХФ примет оптимальное решение. Будет предложен вариант стандартизации размеров площадок, либо существующее в данный момент положение сохранится, — заявила КХЛ в ответ на запрос корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева.