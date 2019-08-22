Столичная премьера Знарка: в Москве начинается Кубок мэра по хоккею

Кубок мэра проводится с 2008 года. Пять раз победителем становилось «Динамо» (2008, 2012, 2014, 2016 и 2018 годы), четырежды — ЦСКА (2010, 2011, 2013 и 2017), дважды — «Спартак» (2009, 2015). Участниками турнира в разные годы также становились подмосковный «Атлант» и московские «Крылья Советов».

В первый день турнира пройдут матчи «Динамо» — «Витязь» и ЦСКА — «Спартак».

Знарок и его команда

Источник: Спорт РИА Новости

Кубок мэра Москвы в этом году главным образом привлекает внимание первым «выходом в свет» нового главного тренера «Спартака» Олега Знарка. Под руководством трехкратного обладателя Кубка Гагарина «красно-белые» в начале августа уже выиграли один турнир — «Кубок Маунтфилда» в Чехии. Теперь обновленный «Спартак» попробует взять еще один трофей перед стартом сезона.

«Спартак» на прошлой неделе уже провел один матч в Москве — против столичного «Динамо» (2:0), но та игра прошла без зрителей. Так что Кубок мэра Москвы станет полноценным дебютом для обновленного «Спартака». В межсезонье состав «Спартака» пополнили знакомые Знарку по работе в прежних клубах защитники Александр Кутузов, Яков Рылов, Патрик Херсли, форварды Денис Кокарев и Геннадий Столяров.

Помню, что у болельщиков «Спартака» есть девиз: один за всех и все за одного. Вот по этому принципу и будем играть. Выход только в первый раунд плей-офф КХЛ меня не устроит. Олег Знарок

ЦСКА: чемпионская стабильность

Игроки и тренерский штаб ПХК ЦСКА | Источник: РИА "Новости"

Главным фаворитом Кубка мэра Москвы — как и всего предстоящего сезона КХЛ — считается московский ЦСКА. Действующему обладателю Кубка Гагарина не только удалось полностью сохранить костяк чемпионской команды, но и усилить состав вернувшимся из НХЛ олимпийским чемпионом Богданом Киселевичем и чешским форвардом Иржи Секачем.

«Когда шахтеры спускаются в забой, они там работают. То же самое и в ЦСКА. Когда игроки приходят у нас на работу, они пашут за десятерых. Никакого чемпионского похмелья у нас не будет. Я вам точно говорю», — сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

«Динамо» и «Витязь» — в новой версии

Форвард московского "Динамо" Максим Афиногенов | Источник: РИА "Новости"

Значительно обновленным к новому сезону подходит и московское «Динамо», ранее в августе победившее на Кубке Губернатора Нижегородской области. Во второй раз за последние два года «бело-голубые» сменили юридическое лицо и руководство клуба.

Команду покинул ее лучший снайпер Дмитрий Кагарлицкий, капитан Илья Никулин, чемпион мира Миика Койвисто, шведский форвард Патрик Закриссон. Новыми лидерами «Динамо» должны стать форварды Андре Петерссон и Игорь Полыгалов, защитники Михаил Григорьев и Кирилл Лямин, вернувшийся в строй после травмы Максим Афиногенов, которому в сентябре исполнится 40 лет.

Голкипер "Витязя" Илья Ежов | Источник: РИА "Новости"

Представитель Подмосковья на Кубке мэра Москвы «Витязь» так же в значительной степени поменял команду. Новым главным тренером стал Михаил Кравец, ранее работавший в клубе Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева», оттуда же в «Витязь» приехали форварды Иван Ларичев, Святослав Гребенщиков и Данила Квартальнов. Самыми звездными новичками клуба стали вратарь Илья Ежов, ранее уже игравший в «Витязе» чешский защитник Якуб Ержабек, финские форварды Пекка Йормакка и Йоонас Няттинен.