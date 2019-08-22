Когда Знарок впервые проиграет со «Спартаком»? Пять интриг Кубка мэра Москвы

Когда Знарок впервые проиграет со «Спартаком»?
После годичной паузы Олег Знарок вернулся в клубный хоккей. Триумфально вернулся. У «Спартака» сложился неплохой коллектив, который наверняка окажется в топ-8 на Западе. Но многие ли предполагали, что с новым тренерским штабом красно-белые начнут предсезонку с пяти побед кряду?
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Трижды «Спартак» был сильнее чешских команд, взял Кубок Маунтфилда и затем победил в дерби против «Динамо». Так что Олег Знарок еще не проигрывал со «Спартаком». И сам наставник тоже удивлен, что путь начался настолько удачно. Ведь пока что хоккеисты под нагрузками. По словам тренера, игроки сейчас готовы на 70 процентов. Интересно, на что тогда способен «Спартак» при 100 процентах? Но это увидим уже в сезоне, а не на Кубке мэра.
Шипачев вновь станет лучшим бомбардиром турнира?
Главной звездой предыдущего Кубка мэра Москвы стал форвард столичного «Динамо» Вадим Шипачев. В трех матчах нападающий семь раз ассистировал партнерам, набирая как минимум два балла в каждой из игр. Но тогда в звене с Шипачевым играл Дмитрий Кагарлицкий, в активе которого две шайбы. Сейчас Кагарлицкий уже помогает СКА, а Шипачев — единоличный лидер нынешнего «Динамо».
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Скорее всего, 32-летний хоккеист вновь будет лучшим в составе бело-голубых, однако он вряд ли повторит прошлогодний результат. Да и насчет звания лучшего бомбардира есть вопросы. «Динамо» играет пока что не слишком результативно. Зато в ЦСКА сразу несколько человек могут обогнать Шипачева. Это и Капризов, и Григоренко, и Секач, и Слепышев. Возможно, кто-то выстрелит, от кого мы многого не ждем.
Что противопоставит «Витязь»?
Как и в прошлом году, участниками Кубка мэра Москвы станут ЦСКА, «Спартак», «Витязь» и «Динамо». Поскольку «Авангард» сейчас базируется в Балашихе, теоретически «ястребы» тоже могли бы в эти дни играть в столице. Однако состав участников утвержден заранее, никаких изменений не произошло.
В этом квартете несколько выделяется «Витязь», к которому в Москве приковано меньше внимания. К тому же подмосковный клуб выступает на этом турнире не слишком удачно. С 2015-го по 2018 год «богатыри» трижды занимали последнее место, один раз — третье. Как будет на этот раз?
Вероятно, «Витязь» вновь разместится на третьей или четвертой строчке. Хотя подольчане в предсезонке играют так, что прогнозировать что-то трудно. В заключительной встрече «Витязь» не справился с питерским СКА — 0:3. Зато парни Михаила Кравеца дважды разгромили финнов и обменялись победами с «Магниткой».
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Защитит ли московское «Динамо» трофей?
Выше уже отмечалось, что год назад лидеры «Динамо» ударно провели Кубок. Особенно игру против армейцев. Перед последним матчем бело-голубые имели три очка, одолев «Витязь» и уступив «Спартаку». А ЦСКА шел без потерь. Впрочем, победитель турнира определялся в очной встрече, где «Динамо» уверенно переиграло соперника — 4:1.
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Бело-голубые и тогда фаворитом Кубка не были. Спустя год — тем более. И если в Нижнем Новгороде «Динамо» хватило мастерства, чтобы выиграть четыре матча подряд, то со «Спартаком» и «Авангардом» пришлось тяжелее. За 120 минут дружина Владимира Крикунова забросила лишь однажды: единственная шайба проведена в большинстве. Отчасти сказывается тяжелая предсезонка — в сезоне будет проще. Однако и с ростером есть проблемы. Главный тренер недавно говорил, что хотел бы усилить и защиту, и нападение.
ЦСКА не проигрывает «Спартаку» почти шесть лет. Прервется ли эта серия?
«Спартак» достойно играет со многими грандами. Вспомните хотя бы последний плей-офф, когда СКА помучился с красно-белыми. Но фанаты и хоккеисты «Спартака» не захотят вспоминать последние матчи с ЦСКА. Менялись тренеры, болельщики приходили в раздевалку накануне дерби, но и это не помогало. Неудачная серия продолжается до сих пор. А началась она еще в феврале 2014-го, с того времени ЦСКА 17 раз побеждал в дерби, четыре из них — на Кубке мэра Москвы.
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Когда-то любая серия заканчивается. И можно уверенно заявить, что до конца недели это произойдет. Вопрос только в том, какая серия завершится. Либо «Спартак» наконец-то победит, либо Олег Знарок впервые проиграет в роли тренера красно-белых. Ответ получим сегодня вечером, когда состоится очередное дерби. Начало встречи — в 19:15.
Расписание матчей Кубка мэра-2019
- 15:00 «Динамо» М — «Витязь»
- 19:15 ЦСКА — «Спартак»
- 15:30 ЦСКА — «Витязь»
- 19:15 «Спартак» — «Динамо» М
- 15:30 «Спартак» — «Витязь»
- 19:15 «Динамо» М — ЦСКА