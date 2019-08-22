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22 августа, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Автомобилисту» в Кубке Латвийской железной дороги

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту» в Кубке Латвийской железной дороги со счетом 0:6. Турнир проходит в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На первой минуте матча нападающий «Автомобилиста» Мэйсек Брукс успешно атаковал ворота минчан — 1:0. В середине первого периода игрок екатеринбургского клуба оформил дубль, на 18-й минуте противостояния форвард Никита Сетдиков поддержал партнера по команде — 3:0. В начале второго периода Мэйсек Брукс оформил хет-трик — 4:0. Точку в матче поставил нападающий «Автомобилиста» Питер Холланд, забивший в ворота «зубров» две шайбы подряд — 6:0.

Следующий матч в Риге минчане проведут 24 августа против «Динамо-Рига».

12-й по счету сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции.

Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Тарасова. Первый матч проведут 2 сентября на своей площадке против нижнекамского «Нефтехимика». В прошлом сезоне КХЛ «зубры» выступили неудачно, заняв 11-е место в Западной конференции и не попав в плей-офф второй раз подряд.

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