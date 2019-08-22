Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Автомобилисту» в Кубке Латвийской железной дороги

Источник: РИА "Новости"

На первой минуте матча нападающий «Автомобилиста» Мэйсек Брукс успешно атаковал ворота минчан — 1:0. В середине первого периода игрок екатеринбургского клуба оформил дубль, на 18-й минуте противостояния форвард Никита Сетдиков поддержал партнера по команде — 3:0. В начале второго периода Мэйсек Брукс оформил хет-трик — 4:0. Точку в матче поставил нападающий «Автомобилиста» Питер Холланд, забивший в ворота «зубров» две шайбы подряд — 6:0.

Следующий матч в Риге минчане проведут 24 августа против «Динамо-Рига».

12-й по счету сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции.