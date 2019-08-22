Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в первом матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Другой матч первого тура между ЦСКА и «Спартаком» пройдет позднее в четверг. В субботу в матчах второго тура «Динамо» сыграет против «Спартака», «Витязь» встретится с ЦСКА.

Кубок мэра является традиционным предсезонным турниром, он проводится в 12-й раз, первый розыгрыш трофея прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». «Динамо» выигрывало трофей пять раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стало московское «Динамо». Рекорд результативности на Кубке мэра принадлежит «Спартаку» и «Крыльям Советов», которые в 2009 году сыграли со счетом 13:6 в пользу «Спартака».