«Барыс» проиграл в последнем матче на сборах в Швейцарии

Игра завершилась со счетом 3:7. По ходу встречи «Барыс» уступал 0:4 и 1:7, но в итоге смог сделать результат более приличным.

В первом периоде «Лугано» трижды огорчил канадского вратаря Эдди Паскуале. На третьей минуте забил Маттео Романенги, через 26 секунд отличился Рето Зури, а на 10-й — Доминик Ламмер.

Во втором периоде ворота «Барыса» были в неприкосновенности всего 16 секунд, пока их не поразил Яни Лаюнен. На 25-й минуте казахстанский клуб усилиями форварда Антона Сагадеева смог отыграть одну шайбу, но через 29 секунд после этого Зури оформил дубль.

На 28-й минуте счет 5:1 в пользу «Лугано» сделал Дарио Бюрглер, а на 30-й седьмую шайбу своего клуба провел Раффаэль Санниц. Лишь за 43 секунды до перерыва «Барыс» смог сократить счет — это сделал нападающий Аркадий Шестаков.

В третьем периоде «Барыс» поразил ворота «Лугано» через 50 секунд после выхода на лед — отличился американский новичок Эрик Тангрэди, для которого эта шайба стала первой за клуб. В оставшееся время счет в итоге не поменялся.

Отметим, что в прошлом сезоне «Лугано» стал седьмым в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф проиграл «Цугу», который затем дошел до финала.

Ранее «Барыс» в Швейцарии проиграл «Давосу» (1:2, в овертайме) и «Цугу» (3:5), а начинал же УТС с победы над «Амбри-Пиоттой» (4:1). Сборы в этой стране стартовали 14 августа.

Напомним, что 11 августа «Барыс» выиграл домашний Кубок Президента РК, одержав четыре победы в четырех матчах против «Салавата Юлаева» (2:1, по буллитам), «Автомобилиста» (3:2), «Нефтехимика» (5:3) и «Ак Барса» (6:1).